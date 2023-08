﻿Cut & Chill bei Rostock: Schickes Restaurant mit TV-Ruhm

Zwar liegt das Restaurant „Cut & Chill“ am Golfplatz in Diedrichshagen, dennoch holt Küchenchef Enrico Münker mit seinen Kreationen nicht nur Golfer, sondern viele Rostocker und Urlauber ab, die auf gehobene Küche stehen. Gourmet Raoul Reck nahm das Restaurant für die OZ unter die Lupe.

Diedrichshagen. Lutz Johannes und Jens Kunze, Inhaber des Warnemünder Bekleidungsgeschäfts Adenauer & Co., lassen den Tag in gemütlicher Runde mit Stephanie Derno und Hund Konrad im Cut & Chill (C & C) ausklingen. Das Lokal am Rande des Golfplatzes in Diedrichshagen heißt alle Gäste willkommen – auch Hunde – und wird als zweites im Rostocker OZ-Restauranttest unter die Lupe genommen. „Ob Golfer oder nicht, hier wird jeder aufgenommen“, sagt Inhaber Patrick Schumann. OZ-Tester Raoul Reck zum ersten Eindruck: „Ich fühlte mich gleich herzlich in den Arm genommen, als ich das Lokal betrat.“