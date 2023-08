﻿„Cutting Crew“ spielt im Rostocker Stadthafen – der große Hit kommt fast zum Schluss

Rostock. Ihren größten Hit hebt sich die Band „Cutting Crew“ am Samstagabend im Rostocker Stadthafen bis fast zum Schluss auf. Aber dann – kurz vor 22 Uhr – singen alle zusammen: „Oh I, I just died in your arms tonight. It must have been something you said.“ Mit dem Song gelang der Band rund um Frontmann Nik van Eede 1986 ein Mega-Hit. Auch viele der jungen Zuschauer im Publikum können da mitsingen.

„Died in your arms“ aus dem Jahr 1986 ist einer von zwei Hits der britisch-kanadischen Band. Auch „I’ve been in love before“ wird an diesem Abend gespielt.

Rostock: „Cutting Crew“ spielt alte und neue Songs

Ansonsten sind die Hits der Band doch eher unbekannt. Das weiß auch Frontmann Nik van Eede. „Schön, dass ihr zu Songs tanzt, die ihr wahrscheinlich gar nicht kennt“, sagt er augenzwinkernd und fragt: „Wie alt seid ihr? 20? 25?“ Extra für die vielen jungen Gäste werde er auch noch einen Song aus diesem Jahrhundert spielen, verspricht er.

Neben eigenen Songs – etwa „Till the money runs out“ oder „Berlin in winter“ spielen die Musiker zudem viele Coverversionen großer Hits. Dazu gehören etwa „Peaceful easy feeling“ von den Eagles, „The one I love“ von R.E.M oder „Play with fire“ von den Rolling Stones.

Gute Laune zur 32. Hanse Sail

Das Konzert findet während der 32. Hanse Sail statt. Auf der Warnow kehren auch zu dieser Uhrzeit noch Traditionssegler von Ausfahrten zurück. Van Eede winkt gut gelaunt den Passagieren, die an Deck stehen und in Richtung Bühne blicken. „Hallo, ihr da, auf dem Schiff. Kommt rüber. Hier spielt Cutting Crew“, ruft er.

Vor einiger Zeit habe er in Bremen im Regen gespielt. Auch die Konzerte in Irland seien ähnlich verlaufen. „Und jetzt sind wir in Rostock – tolles Wetter“, sagt van Eede. Der kurzzeitige Regen am Sonnabend hörte kurz vor Konzertbeginn auf.

Dem Rostocker Publikum gefällt es

Auch seine Bandkollegen sind gut gelaunt, beziehen das Publikum in die Show mit ein, sprechen Besucher direkt an. Im Hintergrund ertönt Musik von den Fahrgeschäften. Bassist Colin Farley lacht – und versucht, einen Song passend zum Beat, der von den Karussells vorgegeben wird, zu spielen.

Chrissy Rath und Basti Meyer freuen sich über die Cutting Crew auf der Hanse-Sail. © Quelle: Ove Arscholl

Chrissy Rath gefällt es. Sie steht Arm in Arm mit ihrem Freund Basti Meyer auf der Headgehalbinsel und blickt zur Bühne. „Wir kennen die Lieder nicht, aber wir genießen es gerade sehr“, sagt sie.

