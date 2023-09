﻿Dance Factory Rostock: Bei „Beat Control“ tanzen auch Erwachsene Hiphop

Grausames Verbrechen in Pragsdorf

Der Junge war am Donnerstag bewusstlos und schwer verletzt in einem Gebüsch in Pragsdorf bei Neubrandenburg gefunden worden. Er starb kurz darauf. Seitdem laufen die Ermittlungen mit Hochdruck. Die Polizei wertet Spuren an einem in Fundortnähe entdeckten Messer und Hinweise zu Personen und Fahrzeugbewegungen aus.