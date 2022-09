Mit einem Programm als Hommage an seine Heimat endete die Triple-Konzert-Reise des Stargeigers mit dem AIR Ensemble durch MV am Freitag in Rostock. Ein mitreißender Konzertabend, der Besuchern und Musikern auch noch aus einem anderen Grund lange in Erinnerung bleiben wird.

Rostock. Daniel Hope zum Dritten. Am Freitagabend endet in der Rostocker Heiligen-Geist-Kirche ein Konzert-Triple des Star-Geigers durch MV mit einem fulminanten, ebenso fröhlichen, lebensfrohen wie melancholischen Konzertabend, bei dem eine Violine zu Bruch geht und die Geige einer Rostocker Konzertbesucherin zu ungeahntem Ruhm kommt.

Bereits am Mittwoch und Donnerstag hatten Hope und das AIR Ensemble in der Marienkirche Anklam und im Schweriner Dom mit dem Programm „Barocke Entdeckungen“ bei den Festspielen MV für Furore gesorgt. Am Freitag dann der Abschluss, bei dem Hope mit „Irische Seele“ sein Herz in Richtung seiner irischen Wurzeln öffnet. Es wird ein Abend mit gleich mehreren Unterbrechungen. Immer wieder gibt es zwischen den Stücken Standing Ovations, die Besucher trampeln vor Begeisterung mit den Füßen. Und dann auch noch ein großes Unglück.

Violine geht zur Pause zu Bruch

Zur Pause geht die historische Violine des aus Griechenland stammenden Geigers Simos Papanas zu Bruch. Der Musiker war derart angefasst, dass er erstmal nicht auf die Bühne zurückkann. Percussionist Michael Metzler informiert das Publikum: „Wir haben jetzt ein Problem. Simos Violine ist zerbrochen. Aber keine Sorge, glatter Bruch. Das lässt sich reparieren. Aber wir brauchen jetzt eine Geige.“ Die Frage war, ob jemand im Publikum, der in der Nähe wohnt, eine Geige stellen kann. „Muss keine gute sein, der Mann ist ein Meister, der spielt alles.“ Eine junge Frau meldet sich und fährt per Taxi und in Begleitung des Kaufmännischen Direktors der Festspiele, Tony Berndt, nach Hause und holt ihre Violine, die sonst eher Hausmusik kennt. So kommt auch ein Rostocker Instrument nach einer nicht mal 30-minütigen Unterbrechung noch zu Ruhm.

Daniel Hope und das AIR Ensemble mit dem Programm "Irische Seele" beim Festspielkonzert in der Rostocker Heiligen-Geist-Kirche. © Quelle: CWT

Und wieder tosender Applaus. Wie schon zu Beginn des Konzerts, den die sechs Musiker mit einem kleinen Reigen aus irischen Traditionals eröffnen. Es beginnt mit dem klassisch irischen Instrument, der kleinen Harfe (Nicola Mosca). Hope folgt mit einer noch stillen Violine – und dann geht’s ab. Cooley’s, Seán Frank, Fair and Forty oder The One Horned Cow, Patsy Jouhey’s und Killavil Jig – das ist irische Lebensfreude in Noten. Das Volk, das in seiner Geschichte sieben Mal überfallen wurde, und von dem man immer eines lernen kann: Steckst du bis zum Hals im Dreck, Kopf hochhalten, lächeln, singen und mit einem Auge immer Ausschau halten nach dem nächsten Guinness oder der nächsten kleinen oder großen Liebe. Irland – das ist die pure Lust am Leben, am Tanz in den Gassen, den Pubs und Tavernen, das ist Gänsehaut pur. Schon nach dem Intro war das Publikum total aus dem Häuschen. Hope lächelt beseelt und meint: „Na, das nenn ich mal ’ne Begrüßung. Sie haben gerad’ gemerkt, dass wir uns auf diesen Abend gefreut haben, dessen Idee es ist, Ihnen was von Irland zu erzählen. Nicht nur von der Musik dieses Landes.“

Urgroßvater wanderte nach Südafrika aus

Daniel Hope selbst wurde 1973 in Südafrika als Nachfahre einer irischen Familie geboren. Sein Urgroßvater Danny McKenna war zu Beginn des 20. Jahrhunderts dorthin ausgewandert. Hope wuchs in London auf und ging als Kind im Hause des Jahrhundert-Violinisten Lord Yehudi Menuhin ein und aus – seine Mutter war die persönliche Assistentin Menuhins. Später lebt Hope in Wien, mittlerweile in Berlin. Vor einigen Jahren machte er sich für die ARTE-Doku „Hope on the road“ auf die Suche nach den Spuren seiner irischen Vorfahren – natürlich musikalisch. Mit seiner Geige zog der Weltstar durch die Pubs, Tavernen und Straßen der Heimat seines Urgroßvaters. Daraus entwickelt er das Programm „Irische Seele“. Eine Herzensangelegenheit.

Daniel Hope und das AIR Ensemble präsentieren am 1. September 2022 beim Festspielkonzert im Schweriner Dom "Barocke Entdeckungen". © Quelle: Oliver Borchert

Die große Freude, die pure Lust am Spiel, sieht man ihm und seinen fünf Mitspielern über das gesamte Konzert hinweg an. Wenn nicht traumversunken bei den melancholischen Stücken, geht ihm ein breites Grinsen über den Konzertabend nicht aus dem Gesicht. Immer wieder erstaunlich ist, wie dieser Musiker mit einer spielerischen Leichtigkeit den federleichten Wechsel von lebensfrohen, heiteren Traditionals – Straßenmusik – zu den ernsten, etwas traurigeren Themen wie der Introduction to Scarlatti’s Lessons von Thomas Roseingrave meistert. Mal fröhlich, leicht, im nächsten Schritt getragen, tief und traumversunken.

Frauen fielen reihenweise in Ohnmacht

Und dann wieder die lockere Moderation: „Wir haben es uns erlaubt, zwei Cembalosonaten von Scarlatti für unser Ensemble zu transkribieren. Diese Sonaten sind als Kampf, als Duell, angelegt, wie es damals oft vorkam.“ Die Stücke, die das Ensemble von Scarlatti, Falconieri, Johann Sigismund Kusser, James Oswald oder Turlough O’Carolan präsentiert legen die irische Seele zwischen Tanz, Heiterkeit, Liebe, Geselligkeit, unbändigem Stolz und einer tiefen Sehnsucht nach Liebe offen. Dazwischen Vivaldi – zwar kein Ire, aber als italienischer Superstar des Barock irisch beeinflusst. Seine La Follia sorgte damals für einen Skandal. Frauen fielen reihenweise in Ohnmacht, Männer liefen schreiend davon. Die Musiker spielten wie von Sinnen, hieß es. Heute begeistert dieser Popsound, der die Musik bis ins tiefe 20. Jahrhundert inspiriert – zuletzt Jon Lord von Deep Purple.

Hope betrachtet das alles mit der Neugier eines Kindes, analysiert es mit akademischem Ernst und überliefert es mit einer spielerischen Heiterkeit eines Thomas Gottschalk mit britischem Akzent dem Publikum. Er sagt zum Abschluss: „Humor brauchen wir zur Zeit mehr denn je. Und deshalb beenden wir diesen wunderschönen Abend mit The Humors of Castel Bernard.“ Und eines bleibt von diesem wunderschönen Abend neben dem Humor und der Melancholie und der Leichtigkeit des irischen Seins in Noten. Die Sehnsucht der Seele.