﻿Show von Daniele Ganser in der Rostocker Stadthalle ausverkauft – Politik übt Kritik

Unter dem Titel „Rechte Hetzer in der Stadthalle nicht willkommen“ kritisieren die Rostocker Linkspartei, die Grünen und die SPD den Auftritt von Daniele Ganser in der Stadthalle. Der Schweizer Historiker, der Verschwörungsmythen verbreiten soll, tritt am Dienstag trotzdem auf – und das vor vollem Haus.

Der Schweizer Daniele Ganser tritt am Dienstag, 7. März, in der Rostocker Stadthalle auf – die Show ist umstritten.

Rostock. Russische Propaganda, Verschwörungsmythen und Holocaust-Verharmlosung: Die Liste der Vorwürfe gegen Daniele Ganser ist lang, der Schweizer Historiker umstritten. Am Dienstag, 7. März, soll er nun in der Stadthalle in Rostock auftreten. Die Show findet statt, trotz Absage in mehreren anderen Städten – und ist ausverkauft, wie Peter Aßmann, Pressesprecher des Veranstalters, mitteilte.

An dem Auftritt üben die Fraktionen der Linkspartei, der Grünen und der SPD in der Rostocker Bürgerschaft Kritik. Der Schweizer Historiker sei einer der bekanntesten Verbreiter von rechten Verschwörungstheorien, schreibt Thoralf Sens, Vorsitzender der SPD-Bürgerschaftsfraktion, in einem Statement zu dem Auftritt. „Er verdreht bewusst Fakten, leugnet wissenschaftliche Erkenntnisse und betreibt eine Täter-Opfer-Umkehr“, erklärt er weiter.

Uwe Flachsmeyer, Fraktionsvorsitzender der Grünen in Rostock, wünscht sich mehr Feingefühl auf Seiten der Stadthalle: „Es besteht keinerlei Verpflichtung der Stadthallengesellschaft jede Anfrage nach einem Auftritt positiv zu bekunden.“ Ganser erfreue sich großer Bekanntheit im rechtsextremen Raum, dem solle keine Bühne geboten werden.

Regelmäßige Kritik an Ganser aus Wissenschaft und Politik

Gansers Auftritt in Rostock wird schon seit Wochen kritisch diskutiert. Der selbsternannte Friedensforscher referiert zum Thema „Warum ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen?“. Kritik an dem 50-Jährigen kommt regelmäßig von Wissenschaftlern und Politikern.

In Städten wie Dortmund und Nürnberg sind Gansers Auftritte nach einem breiten Protest abgesagt worden.