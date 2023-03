Der Historiker Daniele Ganser hat am Dienstagabend vor 2900 Besuchern in der ausverkauften Rostocker Stadthalle einen Vortrag über Medienpsychologie und den Krieg in der Ukraine gehalten.

Bundesweit gab es massive Proteste gegen die Auftritte des Historikers Daniele Ganser in deutschen Städten. In Rostock hat der Schweizer seine Ansichten darüber, wieso der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, präsentieren dürfen. 2900 Besucher kamen in die Stadthalle. Die Eindrücke des Vortrags.

