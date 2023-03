﻿Darum ist Rostock in sozialen Medien nicht sonderlich bekannt

Rostock. Auch wenn gerade mancherorts noch Schnee liegt – Ostern kündigt sich an und damit die erste Reisewelle ins Urlaubsland MV. Viele junge Leute lassen sich inzwischen bei der Wahl ihres Urlaubsziels von sozialen Netzwerken beeinflussen. Dabei schauen sie etwa nach Hashtags mit der jeweiligen Stadt, wie #rostock, oder Hinweisen auf schöne Instagram-Spots, also attraktive Fotomotive, die ein Ort bietet. 

Sucht man in sozialen Netzwerken nach „Hotspot“ und „Germany“ stößt man auf ganz andere Sehenswürdigkeiten, als man es aus traditionellen Medien kennt, etwa auf das Schloss Lichtenstein (Baden-Württemberg) oder die „Fußgänger-Achterbahn“ in Duisburg. Das liegt unter anderem daran, dass viele Blogger und Influencer versuchen, als Erste von neuen interessanten Orten zu berichten. Die OZ hat sich einmal angeschaut, wie MV dabei im Vergleich zu anderen Urlaubsregionen dasteht.

Rostock mit weniger Hashtags als vergleichbare Städte

Sucht man etwa Beiträge zur größten Stadt in MV, fällt auf: #rostock hat auf Instagram 1,2 Millionen Posts, während ähnlich große deutsche Städte deutlich mehr haben: Kassel (Hessen) kommt auf 1,5 Millionen Posts, die rheinland-pfälzische Hauptstadt Mainz auf über zwei Millionen.

Auch auf Tik-Tok ist Rostock nicht sonderlich gut vertreten. Viele einheimische Rostocker posten zwar Videos mit der Erwähnung von „Rostock, die Hood“ (etwa: „Rostock, mein Zuhause“), aber die Zahl reicht nicht aus, um die Stadt außerhalb von MV bekannt zu machen.

Warnemünde hat eigenen Hashtag

„Ein Grund für die abweichenden Zahlen ist möglicherweise auch, dass wir insbesondere auch touristisch ja nicht nur unter dem Stadtnamen ,Rostock’ auftreten“, sagt Ulrich Kunze, Presssprecher der Rostocker Stadtverwaltung. Das Ostseebad Warnemünde, das zur Hansestadt gehört, werde meist unter seinem eigenen Namen gefunden. Auf Instagram hat Warnemünde 473 000 Hashtags gesammelt. Auf Tik-Tok sind es allerdings auch nur 369.

Polina Krasnousova (l.) und Veronika Moroz fotografieren sich vor der Kulisse des Neuen Markts in Rostock. © Quelle: Ove Arscholl

Dabei gilt Warnemünde vielen Touristen als einer der attraktivsten deutschen Sommerziele. Offenbar legt aber so mancher Rostocker selbst gar nicht so einen großen Wert auf Sichtbarkeit in sozialen Medien: „Um ein neues Reiseziel auszuwählen, verwende ich TripAdvisor oder Google. Ich überprüfe nicht die Relevanz einer Stadt in den sozialen Medien“, sagt etwa Robert Arndt in einer Straßenumfrage.

Schwerin könnte „instagrammable“ sein

„Schwerin könnte in Zukunft eine sehr ,instagrammable Stadt’ werden“, sagt Julia Kuss und verweist auf das attraktive Schloss der Landeshauptstadt. Sie selbst fahre an einem freien Tag gerne mit dem Zug von Rostock nach Schwerin und lese auf der Schlossinsel ein Buch.

Bei der Hashtag-Relevanz liegt das deutlich größere Schwerin aber bislang auch nur 12 000 Follower vor Warnemünde. Das soll besser werden: „Seit 2022 werden unsere Kampagnen programmatisch eingekauft und ausgespielt“, sagt Catharina Groth von der Tourist-Information Schwerin. Bekanntheit lasse sich auch nicht nur an der Zahl der Hashtags ablesen, gibt sie zu bedenken.

Lübeck und Rostock fast gleichauf

Interessanterweise haben Lübeck und Rostock nicht nur in der realen Welt viel gemeinsam: Beides sind alte Hansestädte, haben eine historische Altstadt, einen eigenen Badeort an der Ostsee und rund 200 000 Einwohner. Auch in der digitalen Welt liegen sie eng beisammen: Der Hashtag #lübeck hat auf Instagram 1,1 Millionen Treffer, nur etwas weniger als Rostock.

„Wir sind seit Jahren aktiv und gut aufgestellt in den sozialen Medien unterwegs, um unsere beiden Destinationen Lübeck und Travemünde zielgruppengerecht zu bewerben, und sind mit unserer Performance sehr zufrieden“, sagt Doris Schütz, Pressesprecherin der Hansestadt Lübeck.

Hansa-Fans sorgen für schlechtes Image

Ein großer Unterschied zwischen den beiden Städten ist allerdings die jeweilige Fußballmannschaft. Die Anhänger des FC Hansa Rostock sorgen immer wieder für Aufsehen – leider nicht nur positiv. „Ich liebe Rostock, es ist ein wunderbarer Urlaubsort am Wasser. Doch leider beschämen die Fans des Fußballvereins Hansa Rostock“, schreibt etwa die Rostocker Bloggerin Angelika O mit 135 000 Followern.

In den sozialen Netzwerken posten auch viele Nutzer Videos mit negativem Verhalten von Fußballfans in Rostock und dem Müll, den sie in der ganzen Stadt hinterlassen. „Ich möchte, dass Rostock mit Schönheit in Verbindung gebracht wird, und nicht nur mit Fußballfans mit Bier in der Hand“, sagt auch Julia Kuss.