﻿Gastronomie: Warum ist in Rostock sonntags vieles dicht?

Bahnhofsviertel, Wallanlagen, Stadthafen: Wer sonntags Lust auf Kaffee, Kuchen und mehr hat, steht nicht selten vor verschlossenen Türen. Nur wenige Cafés und Restaurants in Rostock haben überhaupt geöffnet. Vielen Gastronomen geht das Personal aus.

Rostock. Fünf Grad am Sonntagnachmittag. Nieselregen. Das Steingrau des Januarhimmels wechselt spielerisch ins noch tristere Mausgrau. Bestes Wetter also für Meckelbörger, auf einen Sonntagsspaziergang durch die Rostocker Innenstadt zu gehen. Anschließend heißen Kaffee, lecker Kuchen – oder doch lieber Matjes mit Pilsken? Wir werden sehen, trecken uns an mit dicker Joppe, Schal und Mütze, bei der ich einen Blick ernte, der sagt: „Dir ist schon klar, dass ich dich mit dieser Mütze nicht mehr ernst nehmen kann.“ Egal, Mützengesicht hin oder her. Es geht los. Bahnhofsviertel, Wallanlagen, Innenstadt, Lindenpark, Stadthafen.