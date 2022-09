Rostock. Happy Birthday, Assumbo und Niah: Das Darwineum des Rostocker Zoos feiert in diesen Tagen zehnjähriges Bestehen. Am 7. September 2012 wurde das lebendige Museum offiziell eröffnet. Damals war mit Dr. Felix Padel sogar der Ururenkel des Namensgebers – Evolutionsforscher Charles Darwin – in Rostock mit dabei. „Mehr als fünf Millionen Menschen haben das Darwineum seit der Eröffnung besucht“, freut sich Zoodirektorin Antje Angeli. Die bislang einzigartige Kombination einer Zeitreise durch die Evolution mit der Haltung von bedrohten Tierarten und der Sensibilisierung für den Natur- und Artenschutz sei eine Rostocker Erfolgsgeschichte, die weit über die Hansestadt hinausstrahlt. Die OSTSEE-ZEITUNG gratuliert dem Darwineum mit zehn besonderen Fakten zum 10. Geburtstag:

Darwineum des Rostocker Zoos: „Schaffen für die Affen“

Ein solches Großprojekt kostet natürlich eine Menge Geld – rund 30 Millionen Euro im Fall des Darwineums. Neben der Hansestadt und weiteren Fördermittelgebern waren aber auch die Rostocker selbst an der Finanzierung beteiligt. Unter dem Schlagwort „Schaffen für die Affen“ haben die Hansestädter und weitere Zoofreunde seit dem Jahr 20023 immerhin mehr als eine Million Euro an Spenden gesammelt, um eine artgerechte Haltung der Menschenaffen zu ermöglichen.

Silberrücken wirbt für Fastfoodkette

Kurz nach der Eröffnung diente das Darwineum als Kulisse für einen Werbespot: Die Fastfood-Kette McDonalds drehte im Tropenhaus einen Clip für ihr Frühstücksangebot unter dem Motto „Deutschland braucht Eier“. In dem Spot will ein mutiger Tierpfleger in die Anlage gehen und die Affen mit dem Schlauch säubern. Seine Kollegin versucht noch, ihn davon abhalten – die Tiere müssten nicht gewaschen werden. „Ich weiß“, sagt der Pfleger. „Aber dann riechen die viel besser.“ Während es sich bei den menschlichen Darstellern um Schauspieler handelt, ist neben der Kulisse des Darwineums immerhin auch ein Rostocker zu sehen –Silberrücken Goro.

Schwimmende Spiegeleier

Anders als auf dem Frühstückstisch gibt es im Darwineum schwimmende Spiegeleier zu sehen. Die entsprechende Qualle verdankt ihren Namen einer gelben, an den Dotter eines Spiegeleis erinnernde Erhebung in ihrer Mitte. Im Darwineum steht schon seit der Eröffnung der größte Quallenkreisel Europas – ein sechs Kubikmeter fassendes Wasserbecken mit künstlicher Strömung ist das Zuhause der Wurzelmundquallen. Für die Spiegeleiquallen wurde ein zweites Becken geschaffen, damit sich beide Arten im wahrsten Wortsinn nicht in die Nesseln kriegen.

Generell feiert der Rostocker Zoo mit den Quallen aber echte Erfolge: Nur ein Jahr nach der Eröffnung des Darwineums war die Zucht der Tiere schon so erfolgreich, dass Quallen abgegeben werden konnten. Beispielsweise an den Hamburger Tierpark Hagenbeck oder das Sealife am Timmendorfer Strand.

Artenreichtum und Zuchterfolge im Darwineum

In den vergangenen zehn Jahren ist der Tierbestand des Darwineums ordentlich gewachsen. „Gestartet sind wir mit 71 Tierarten und 1565 Tieren“, berichtete die Kuratorin für Säugetiere, Daniela Lahn. „Jetzt leben im Darwineum 199 Tierarten und rund 4000 Tiere, wobei der Großteil davon im Korallenriff und in den anderen Aquarien angesiedelt ist.“ Auch die Entwicklung des Tierbestandes bei den Menschenaffen sei ein Grund, stolz zu sein. Die Anzahl der Tiere in den beiden Orang-Utan-Gruppen hat sich von anfangs insgesamt sechs auf inzwischen elf Tiere erhöht. Bei den Gorillas lebten vor zehn Jahren sechs Tiere in zwei Gruppen, heute sind es acht.

Fit beim Füttern: Täglich macht ein Pfleger mindestens 15 000 Schritte

Im Darwineum sind aktuell zwölf Tierpfleger beschäftigt – sechs für die Aquarien und Terrarien, sechs für den Bereich der Menschenaffen. Und für die gleicht jede Schicht eine Sporteinheit. Immerhin ist das Darwineum rund 20 000 Quadratmeter groß. „Im Dienst kommen dadurch mindestens 15 000 Schritte zusammen. Mein Spitzenwert liegt bei 21 300 Schritten“, erzählt Pflegerin Kerstin Genielke. Und dabei bleibt es nicht. Schließlich haben die Tiere auch Hunger, und da muss einiges rangeschafft werden. „Jedem der Gorillas bringen wir fünf bis acht Kilo Futter am Tag“, sagt Genielke. Die Lieblingsspeise der Gorillas seien rote Paprika, während die Orang-Utans am liebsten Weintrauben mögen.

Besondere Nachkommen im Rostocker Darwineum

Immer wieder gibt es im Darwineum auch besondere Nachkommen. Zum Beispiel einen Neuguinea Kurzschnabeligel, der von Hand aufgezogen wurde, nachdem seine Mutter starb. Die Pfleger tauften ihn Harapan, was auf Indonesisch Hoffnung bedeutet. Sowohl der Nachwuchs an sich als auch die Handaufzucht dieser Tierart sind extrem selten – in Rostock aber erfolgreich. Damals halfen sogar Kollegen aus Australien und Nordamerika, indem sie die Rostocker bei der richtigen Zusammensetzung für die Milch berieten.

Weltweite Aufmerksamkeit erlangt auch die doppelköpfige Höhlenschönnatter Una. „Die Schlange frisst selbstständig und kann auch mit beiden Köpfen Nahrung aufnehmen, aber nur jeweils mit einem Kopf fressen“, erzählte die heutige Zoodirektorin Antje Angeli damals der Presse. Leider ist Una heute nicht mehr zu sehen – sie starb 2021.

Das Jubiläumsprogramm für Besucher Das zehnjährige Bestehen des Darwineums wird am Donnerstag, 8. September, vor Ort im Zoo groß gefeiert: An diesem Tag können Mädchen und Jungen ihr Wissen mit dem Darwineum-Entdeckerpass überprüfen. Es gibt Livepainting mit dem Rostocker Künstler Artur sowie Kinderschminken. Vor dem Darwineum werden Kunstwerke der Orang-Utans gezeigt, die diese im Rahmen der Tierbeschäftigung spielerisch „gemalt“ haben und die gegen eine Spende erworben werden können. Der Kurator für Aquaristik und Terraristik, Dr. Jens Bohn, informiert um 14 Uhr in der Besucherhöhle im Bereich mit den nachtaktiven Tieren in der Tropenhalle über die krabbeligen Bewohner des neu geschaffenen Insektenfelsens. Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger bieten am Nachmittag, ebenfalls in der Tropenhalle, gleich mehrere Sonderfütterungen an. So gibt es gesunde Naschereien für die Gorillas um 14.40 Uhr, für die Tokos um 15 Uhr und die Orang-Utans um 15.15 Uhr. In der Ausstellungsrotunde in der Koje mit den Schnabeligeln werden um 14.15 Uhr die Sugar Glider gefüttert. Im Kinosaal kann ein Film mit Geschichten aus dem Darwineum in den vergangenen zehn Jahre angeschaut werden.

Riesige Freude gab es 2020 über die Geburt von Kesha (16. März) und Moyo (23. April) – denn das waren die ersten Gorillageburten in der Geschichte des Rostocker Zoos.

Schildkröte auf Weltreise

Im Lauf der Jahre haben aber auch einige Tiere das Darwineum verlassen. Den weitesten Weg hatte dabei Galapagos-Riesenschildkröte Estrella, die vergangenes Jahr umzog. Sie soll nun im Australian Reptile Park für Nachwuchs sorgen. Für sie kam Riesenschildkröte Nanda aus dem Zoo Zürich nach Rostock. Dabei handelte es sich gleichzeitig um eine Familienzusammenführung. Denn Nandas Schwestern Isabela (27) und Espanola (17) leben bereits im Darwineum.

Eine Stadt im Wasser

Das Darwineum begeistert die Besucher auch mit seinen Aquarien. Das 7,50 Meter breite und 3,50 Meter hohe Korallenriff ist beispielsweise eine Art kleine Unterwasserstadt. Zu den Bewohnern zählen zahlreiche Fische in allen erdenklichen Farben und unzählige Stein- und Weichkorallen. Hinter den Kulissen kümmert sich die Tierpflege um die Verwaltung der Stadt, um die medizinische Versorgung der Bewohner, um die Instandhaltung ihres Wohn- und Lebensraums und noch vieles mehr. Dafür finden zwei bis drei Tauchgänge in der Woche statt, bei denen die Korallen begutachtet werden. Entscheidend ist auch die Wasserqualität – etwa einmal pro Stunde laufen die 62 000 Liter, die das große Aquarium fasst, durch die Filterung. Dazu gibt es tägliche Tröpfchenproben, Schnelltests und Temperaturmessungen. Einmal monatlich erfolgt sogar eine Anaylse der Problem im Labor.

Exoten auch bei den Besuchern

Seit der Eröffnung haben mehrere Millionen Menschen das Darwineum angeschaut, darunter auch Prominente wie der Linken-Politiker Gregor Gysi, der sich 2013 vom damaligen Zoodirektor Udo Nagel herumführen ließ. Großes Interesse am Darwineum gab es von Anfang an. Schon in der ersten Woche kamen 15 000 Besucher. Mit dem Neubau stieg auch die Zahl der Gäste von außerhalb. Am häufigsten mischen sich Dänen, Briten, Schweizer und Niederländer unter die einheimischen Besucher. Doch damit nicht genug: Das Darwineum bietet offenbar nicht nur exotischen Tieren eine neue Heimat, sondern auch faszinierende Einblicke für Gäste aus aller Welt. Denn schon im ersten Jahr schauten auch Besucher von den Pitcairninseln und dem Inselstaat Palau im Pazifik, aus Australien und von den Seychellen im Rostocker Tropenhaus vorbei.

Assumbo hält den Altersrekord

Silberrücken Assumbo lebt seit 1999 im Rostocker Zoo. Mit seinen mittlerweile 48 Jahren gehört er zu den ältesten Zuchtgorillas in Europa. Rekordhalter ist Assumbo aber in der Hansestadt. „Nach dem Tod unseres Truthahngeiers Ötti im letzten Jahr ist Assumbo das älteste Tier im ganzen Zoo“, sagt Sprecherin Maria Seemann. Greifvogel Ötti starb mit 58 Jahren wurde damit fast dreimal so alt, wie es in freier Natur üblich ist. Dort beträgt die Lebensdauer in der Regel maximal 20 Jahre. Auch Assumbo schaffte im Zoo schon die Verlängerung: In freier Wildbahn werden Gorillas bis zu 40 Jahre alt. In menschlicher Obhut schaffen es die Silberrücken aber noch länger – in Atlanta (USA) starb Anfang des Jahres ein Gorilla mit 61 Jahren.

