﻿Das bietet der Weihnachtsmarkt in Warnemünde

Über der prächtigen Tanne kreisen die Möwen – ein deutliches Zeichen dafür, dass der Warnemünder Weihnachtsmarkt nah am Meer stattfindet. Am Samstag wurde der Budenzauber eröffnet. Die OZ verrät, was vor Ort geboten wird und was Besucher wissen sollten.

Warnemünde. Für den Weihnachtsmarkt in Warnemünde haben sich die Veranstalter aus zahlreichen Bewerbungen die prächtigste Tanne ausgesucht. „Leider hat der schönste Baum am Ende aber auch die größten Probleme gemacht“, erzählt Dietmar Vogel augenzwinkernd. Denn die 18 Meter hohe Tanne, die aus Pölchow stammt, war so dicht bewachsen, dass es bei der Abholung einen zweiten Kran brauchte. „Dadurch hat uns der Baum am Ende rund 5000 Euro gekostet“, bilanziert der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Warnemünde, der den Weihnachtsmarkt seit zwölf Jahren organisiert.

Die Organisatoren und Unterstützer vom Weihnachtsmarkt in Warnemünde: Michael Paasch, Pastor Harry Moritz, Denise Johannßen, Dietmar Vogel und René Gottschalk von der Tourismuszentrale (von links) © Quelle: Claudia Labude-Gericke

Doch alle Kosten und Mühen haben sich gelohnt – denn zur Eröffnung am Samstag wird der Baum nicht nur von Klein und Groß ordentlich bestaunt, sondern ist auch beliebtes Fotomotiv. Häufiger geknipst wird nur der Weihnachtsmann, der traditionell mit der Feuerwehr am Kirchenplatz vorfährt und es kaum durch die Menge zur Bühne schafft. Denn viele Kinder rennen direkt auf den Bärtigen zu, um ihn zu umarmen.

Wer den Wunschzettel noch persönlich abgeben will, kann das an jedem Adventssonntag machen. Zur Sprechstunde schaut der Weihnachtsmann am 27. November um 16.15 Uhr und ansonsten immer 16 Uhr auf dem Kirchenplatz vorbei. Angesichts der aktuellen Lage mit Kostensteigerung und Personalmangel öffnet der Warnemünder Weihnachtsmarkt in diesem Jahr aber zwei Tage weniger – montags und dienstags bleiben die Buden geschlossen. Mittwochs und sonntags ist von 11 bis 21 Uhr, ansonsten von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Täglich gibt es dazu auf der Bühne noch wechselnde kostenlose Kulturangebote.

Die Organisation und vor allem die Finanzierung des Marktes sei jedes Jahr schwerer, sagt Dietmar Vogel – es funktioniere nur durch Spender und Unterstützer wie die Tourismuszentrale. Vogel lädt Einheimische und Touristen deshalb dazu ein, regelmäßig den Weihnachtsmarkt im Ostseebad zu besuchen. „Dann müssen sie die Wohnung nicht heizen, das spart auch Energie“, erklärt er schmunzelnd. Was Mutzen, Glühwein und Co. betreffe, sei es im Ostseebad auch nicht teurer als in Rostock. „Wir haben die Preise vom letzten Jahr gehalten“, so Mitorganisator Michael Paasch, der auf dem Markt Glühwein und Mutzen anbietet. Schließlich ginge es darum, etwas „aus dem Ort für den Ort“ zu organisieren.

Katharina Faust bietet ihre Keramik auf dem Weihnachtsmarkt an - für Warnemünde hat sie spezielle Tassen getöpfert. © Quelle: Claudia Labude-Gericke

Und das auch über Weihnachten hinaus. Denn der Markt bleibt bis 1. Januar geöffnet; ab dem 27. Dezember, wenn die Jahresend-Urlauber eintreffen, dann auch von montags bis sonntags. Erstmals dabei ist Katharina Faust. Sie hat sich vor einem Jahr mit einer Töpferei in Bad Doberan selbstständig gemacht. Extra für Warnemünde hätte sie vor Monaten bereits spezielle Tassen produziert und bietet diese nun am einzigen Kunsthandwerkerstand auf dem Markt an. „Ich freue mich, hier zu sein, weil ich das Ambiente mag. Der Rostocker Markt ist mir zu groß, hier ist es klein und besonders“, spricht die Künstlerin aus, was auch Besucher schätzen.