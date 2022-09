Lange Staus plagten am Freitagmorgen Autofahrer in der Rostocker Innenstadt. Gegen Mittag leiferte die Polizei den Grund für die ungewöhnlich langen Staus. Grund war die Unachtsamkeit eines Lkw-Fahrers.

Rostock. Pendler und Rostocker Autofahrer waren am Freitagmorgen mit langen Staus konfrontiert. War die Ursache für diese extrem Staubildung anfangs unklar, bringt die Polizei nun Licht ins Dunkle.

Laut Polizeiangaben ist es Morgen des Freitages zu einem Verkehrsunfall an der vielbefahrenen Straße Am Strande gekommen. Ein Lastwagen, der auf dem Weg in die Hansestadt war, übersah eine anderes Auto und pralle mit ihm zusammen. Der Lkw schob den Wagen noch einige Meter vor sich her. Der Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Rostocker Klinikum gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Den entstanden Schaden schätzt die Polizei auf 7000 Euro.

Die Polizei musste jeweils ein Fahrstreifen stadteinwärts und stadtauswärts sperren, was zu langen Staus innerhalb der Stadt führte.

