﻿Datenpanne: Rostocker Stadtwerke verschicken Strom-Preiserhöhungen an falsche Adressen

Die Rostocker Stadtwerke haben Mitte November die neuen Preise für 2023 an Ihre Kunden verschickt. Nicht alle Briefe kamen richtig an.

Rostock. Mehrere hundert Kunden der Rostocker Stadtwerke bekamen vor einigen Tagen unerwartete Post von ihrem Stromanbieter. Der Versorger erhöht zum 1. Januar die Strompreise. Durch einen Fehler wurden Adressen verwechselt. Folge: Die Angeschriebenen bekamen ein Preiserhöhungsschreiben, das nicht für Sie, sondern für andere Kunden gedacht war, teils in der Nachbarschaft.

Das Unternehmen bemerkte den Fehler nach eigenen Angaben, informierte seine Datenschutzbeauftragte und schickte die diesmal richtig adressierten Briefe daraufhin noch einmal ab – und entschuldigte sich für das Versehen.

500 Stadtwerke-Kunden betroffen

Nach Angaben von Stadtwerke-Sprecher Alexander Christen waren insgesamt 500 Kunden von der Verwechslung betroffen. Auslöser für die Panne war ein „Prozessfehler“ bei einem externen Dienstleister. Eine Kuvertiermaschine hatte die Schreiben falsch zugeordnet.

Stadtwerke verschicken Entschuldigungsschreiben

In dem neuen Brief wurden die betroffenen Verbraucher gebeten, die Briefe, die nicht für sie bestimmt waren, zu vernichten. Außer Namen, Adresse und Kundennummer wurden keine weiteren persönlichen Daten an die falschen Empfänger übermittelt. „Die Sicherheit und der Schutz von persönlichen Daten stehen bei uns an vorderster Stelle“, heißt es in dem Entschuldigungsschreiben.

Sechs-Wochen-Frist wurde teilweise überschritten

So ganz folgenlos bleibt die Panne aber womöglich doch nicht. Damit Preisänderungen rechtlich wirksam sind, muss der Versorger sie sechs Wochen vorher schriftlich ankündigen. Was diesmal nicht in allen Fällen passierte – weil wegen der Panne ein Teil der Briefe erst später eintraf. „Die betroffenen Kunden konnten nicht bis zum 19.11.2022 informiert werden“, teilen die Stadtwerke auf Nachfrage mit. Allerdings gelte nicht für alle Verträge die Sechs-Wochen-Frist. Wie lange die Preisänderung vorher angekündigt werden müsse, hänge vom jeweils abgeschlossenen Liefervertrag ab, so die Stadtwerke.

Panne soll künftig nicht mehr möglich sein

Ob und wie viele Preiserhöhungen wegen der Panne verschoben werden müssen, bleibt unklar. Es sei aber sichergestellt, dass sich so etwas nicht wiederholt, teilt das kommunale Unternehmen mit. „Der Prozess beim Dienstleister wurde umgehend angepasst, um weitere Fehler dieser Art zu verhindern“, erklärt Sprecher Christen. Bei einem Vor-Ort-Termin sei das neue Verfahren noch einmal überprüft worden.