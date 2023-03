﻿Rostocker als Kandidat bei „Dating-Game“ auf Sat. 1 dabei: Wieso Sebastian Heger die Liebe im TV sucht

Disko in der Minimanufaktur in Parow: Was die Jugend in der Region Altenpleen noch alles erwartet

Stefanie Kupfer hat viele Ideen und die will sie mit den Kindern und Jugendlichen aus den sechs Gemeinden des Amtsbereiches Altenpleen in die Tat umsetzen. Was in der Minimanufaktur in Parow alles geplant ist.