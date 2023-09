DB Schenker eröffnet neuen Standort im VGP-Park Rostock

Rostock-Brinckmansdorf. DB Schenker hat am Donnerstag, 7. September, im VGP-Park Rostock einen der modernsten und größten Logistikstandorte der Region eröffnet. Der Logistikdienstleister baut damit sein Angebot für Kunden in Nordostdeutschland deutlich aus und schafft allein bis Ende 2023 mindestens 25 neue Arbeitsplätze.

Das neue Terminal in Brinckmansdorf bietet auf einer Hallenfläche von 20 000 Quadratmetern leistungsfähige Lager- und Umschlagkapazitäten in verkehrstechnisch attraktiver Lage. Gleichzeitig profitieren Kunden durch die Zusammenführung von Lager, Umschlag, Seefracht und Landtransport an einem Standort von vereinfachten und schnelleren Logistikprozessen.

Optimale Rahmenbedingungen für weiteres Unternehmenswachstum

Der neue Standort wurde mit mehr als 100 Gästen sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Wirtschaft feierlich eröffnet. Gunnar Scholtz, Leiter der Geschäftsstellen von DB Schenker in Rostock und Güstrow, sagte: „Mit großen Investitionen in leistungsfähige und nachhaltige Logistik sind und bleiben wir ein attraktiver und verlässlicher Partner unserer Kunden in der wirtschaftlich wichtigen Region Rostock. Mit der Erweiterung unserer Lager- und Umschlagkapazitäten schaffen wir Arbeitsplätze in der Region und für unsere Kunden optimale Rahmenbedingungen für weiteres Wachstum.“

Auf dem Dach des Terminals erzeugt eine Photovoltaikanlage Energie für den Standort, zusätzlich stehen sieben Ladesäulen für E-Pkw und zwei Ladesäulen für E-Bikes auf dem Gelände zur Verfügung. Für das Logistik-Center ist die Zertifizierung nach dem DGNB Gold Standard für nachhaltiges Bauen angestrebt. DB Schenker zeigt damit, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit am neuen Standort einen hohen Stellenwert haben.

Luft- und Seefracht spielen wesentliche Rolle

Mit seiner Geschäftsstelle und zahlreichen Logistikstandorten in Mecklenburg-Vorpommern bietet DB Schenker ein großes Portfolio an Transport- und Logistikdienstleistungen, auch die Luft- und Seefracht spielen eine wesentliche Rolle. Dabei gehören die Möbelindustrie, Automotive, die Pharma- und die Lebensmittelindustrie zu besonders wichtigen Branchen. Geografisch bilden die skandinavischen Länder sowie alle deutschen und europäischen Niederlassungen einen Schwerpunkt.

