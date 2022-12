﻿Die DB sucht in Rostock Lokführer: Was man verdient, was Quereinsteiger erwartet

Rostock. Eine voll elektrisierte Lok zu steuern, kann sich Christian Bring aus Rostock durchaus gut vorstellen. Dabei hatte der 37-Jährige ursprünglich eher einen Job in der Schaltzentrale der Deutschen Bahn im Sinn. „Eigentlich wollte ich mich über die Arbeit als Fahrdienstleiter im Stellwerk informieren“, sagte der gelernte Gastronom. Doch nach dem Gespräch mit Tilo Wilken, der Ausbilder bei der Bahn ist, sei für ihn auch die Karriere als Lokführer denkbar, so Bring.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die werden dringend gebraucht, sagte Lars Heider, Leiter der Abteilung für Fahrpersonal bei der DB Regio Nordost, am 3. Dezember am Rostocker Hauptbahnhof. Dort warb das Verkehrsunternehmen mit einem Informationstag um neue Mitarbeiter. Ziel sei es, jedes Jahr etwa 30 Auszubildende und 60 Quereinsteiger einzustellen, die im Nordosten der Republik für die Deutsche Bahn arbeiten wollen, so Heider. Denn aufgrund der Altersstruktur im Unternehmen würden in den kommenden Jahren zahlreiche Angestellte in Rente gehen.

Quereinsteiger werden bei der DB innerhalb von elf Monaten ausgebildet

Einer von jenen, die nachrücken, könnte Christian Bring sein. Als Quereinsteiger wäre er in elf Monaten soweit, selbst einen der markanten roten Züge der DB Regio zu steuern. Die komplette Ausbildung würde drei Jahre dauern. Etwa die Hälfte davon entfalle auf den theoretischen Unterricht, die andere werde in der Praxis unterrichtet, so Ausbilder Tilo Wilken. Er selbst absolvierte ab 2014 die Lehre zum Lokführer im Unternehmen – und blieb.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Deutsche Bahn braucht Nachwuchs. Ganz gezielt sollen neue Lokführer und Fahrdienstleiter angeworben werden – für eine Ausbildung oder als Quereinsteiger. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Worauf er sich einzustellen hatte, wusste er genau, denn auch seine Eltern arbeiteten bei der Bahn. Dass Schicht- und Feiertagsdienste sowie auch Fahrten in der Nacht zum Beruf des Eisenbahners dazugehören, das müsse jedem klar sein. Auch, dass Zugführer eine hohe Verantwortung tragen und manchmal auch mit brenzligen Situationen umgehen müssen.

Zur Ausbildung gehört deshalb auch ein Training, in dem sie lernen, wie sie traumatische Ereignisse verarbeiten. Statistisch gesehen passiere es jedem Lokführer einmal im Leben, dass Personen auf seiner Strecke versuchen, sich das Leben zu nehmen, so Wilken.

Lesen Sie auch

Er sei bisher glücklicherweise nicht mit so einer Situation konfrontiert gewesen und hoffe, dass das auch so bleibe, sagte der 24-jährige Ausbilder. Lieber spricht er von den guten Momenten: Sonnenauf- und untergänge am Horizont, einem abwechslungsreichen Streckenplan – einmal geht es nach Hamburg, dann wieder nach Berlin oder nach Warnemünde. „Für mich ist es der schönste Job, den man sich vorstellen kann“, sagte Wilken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 24-jährige Tilo Wilken (l.) ist selbst Lokführer und Ausbilder bei der Deutschen Bahn. Er erklärt Christian Bring aus Rostock, wozu die vielen Schalter da sind. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Fasziniert von Zügen ist auch Janko Schulz aus Graal-Müritz. Er hege schon immer ein Interesse für die Bahn, so der 15-Jährige. Zu Hause übe er das Fahren im Simulator am PC, aber auch im wirklichen Leben habe er schon einmal nach Berlin im Führerstand mitfahren dürfen. Im Januar werde er ein Praktikum bei der Bahn absolvieren, sagte Schulz und dass er nach der Schule ins Unternehmen einsteigen wolle. Voraussetzung für seinen Traumberuf ist die mittlere Reife. Das Abitur wolle er aber trotzdem machen, so der Zehntklässler.

Gehalt als Lokführer: Zwischen 32 700 und 57 800 Euro jährlich

Wer als Quereinsteiger bei der Deutschen Bahn anfangen und einen Zug fahren will, sollte außerdem idealerweise eine technisch-gewerbliche Ausbildung haben. Zwingend notwendig ist die aber nicht. Die Lehrgänge für Jobwechsler starten laut DB-Nordost-Abteilungsleiter Heider alle Vierteljahre.

Wer eine Ausbildung beginnt, bekommt bei Bestehen eine anschließende Anstellung garantiert und Gehalt nach Tarif. Abhängig von Erfahrung, Bildungsgrad und Standort verdienen Lokführer bei der Deutschen Bahn ein Bruttogehalt zwischen 32 700 Euro und 57 800 Euro pro Jahr. Der Durchschnitt liegt bei 40 100 Euro.

Die Deutsche Bahn in Zahlen Weltweit arbeiten laut Konzernangaben rund 338 000 Menschen für die Deutsche Bahn AG und alle ihre Tochterfirmen. Die Aktiengesellschaft wurde 1994 gegründet. Alleiniger Eigentümer ist der Bund. In Deutschland ist das Unternehmen mit Sitz in Berlin mit etwa 211 000 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber. Etwa 23 Prozent der Beschäftigten im Inland sind Frauen. Rund 33 000 Kilometer lang ist das Schienennetz der Deutschen Bahn AG in Deutschland – laut Unternehmensangaben ist das Spitzenwert in Europa.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den Rostocker Christian Bring wäre das ein attraktives Gehalt. Wichtig sei ihm aber auch ein nettes Kollegium und dass sein Job sicher ist. Dass er im kommenden Jahr bei der Bahn anfangen wird, ist nicht unwahrscheinlich. „Mein Vater war bei der Bahn und mein Opa auch. Ich bin sozusagen familiär vorbelastet“, so der 37-Jährige.