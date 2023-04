﻿„Klock 8, achtern Strom“ wieder auf Sendung – aber nicht aus Warnemünde

Die Show von Horst Köbbert wird nun mit „Matrosen in Lederhosen“ in Geierswalde in der Lausitz produziert. Warnemünde und Rostock kamen als Drehort jedoch nicht infrage. Was die Gründe sind und warum eine Rückkehr ins Ostseebad nicht ausgeschlossen ist.

Warnemünde/Geierswalde. Diese Sendung ist absoluter DDR-Kult mit Ostsee-Charme! Von 1966 bis 1990 lief „Klock 8, achtern Strom“ im DDR-Fernsehen. Moderator war der beliebte Horst Köbbert (1928–2014). Zu den Gästen gehörten Stars der Musikszene wie De Plattfööt, Kuddel & Hein, Jonny Hill, Puhdys, Lolita, G. G. Anderson, Britt Kersten oder Hartmut Eichler.

Und „Klock 8, achtern Strom“ ist ureigenstes Rostocker maritim-musikalisches Kulturgut. Anfangs im Warnemünder Teepott, später aus dem Rostocker Ostseestudio am Barnstorfer Wald produziert. Als Musiksendung aus der Hafenbar fünfmal pro Jahr Primetime, samstagabends.

Und jetzt geht „Klock 8“ wieder auf Sendung. Aber nicht aus Rostock und auch nicht aus Warnemünde. Produziert werden die neuen Shows für den Kanal MyTVplus von Andreas Pippart (54) aus Dresden. Zu sehen ab Mai – Sendetermin steht noch nicht fest. Der Kanal ist in Sachsen über Kabel empfangbar, außerhalb von Sachsen via kostenfreiem Streaming und auf der Plattform Zattoo.

„Klock 8, achtern Strom“: Neue Folgen ab Mai zu sehen

Produziert wurde die erste Show am 31. März vor 80 Zuschauern. Und zwar im Leuchtturm Geierswalder See in der Lausitz. Warum dort? Warum nicht am Originalschauplatz?

Der Mundharmonika-Star Michael Hirte bei der Aufzeichnung der neuen Folgen der TV-Show „Klock 8, achtern Strom“. © Quelle: MyTVplus

Pippart sagt: „Das scheint ein wenig schwierig zu sein in Rostock und Warnemünde. Wir haben angefragt im Restaurant Teepott, im Warnemünder Kurhaus und auch am früheren Originalschauplatz auf dem Gelände des ehemaligen Rostocker Ostseestudios am Barnstorfer Wald. Aber es war kein Reinkommen in Rostock.“

Im Teepott sei man schon recht weit gewesen, so Pippart: „Wir hatten im Oktober angefragt, sind im November hochgefahren und haben alles besprochen inklusive Produktions- und Sendetermin. Auch die Künstler standen schon fest.“ Dabei sein sollten Nina Nizell aus Schweden, der Warnemünder Shantychor De Klaashahns, Plattfoot Klaus, der früher Teil des Duos De Plattfööt gewesen ist.

Der Sänger G. G. Anderson bei „Klock 8, achtern Strom“ inmitten der Zuschauer. © Quelle: MyTVplus

Aber ab Dezember habe es keinen Kontakt mehr gegeben. Christoph Wulff, Betreiber des Teepott-Restaurants, sagt: „Ja, das stimmt. Es gab die Anfrage. Es gab Absprachen. Aber wir sind da leider nicht ganz zusammengekommen.“

Stars: Christian Anders und Hans-Jürgen Beyer bald dabei

Pippart suchte nach einem anderen Drehort und stieß auf den Leuchtturm in der Lausitz. Er sagt: „Aus der Not geboren haben wir uns dann entschieden, das am Geierswalder See zu produzieren. Die Betreiberin im Leuchtturm war begeistert. Sie kannte die Sendung von früher.“ Und die Liveaufzeichnung sei ein voller Erfolg gewesen. „Die Künstler fanden es toll, dass es wieder lebt. Und die Zuschauer waren total aus dem Häuschen.“

Daher wolle er auch weitermachen. Die nächste Show wird am 14. Juli wieder in Geierswalde produziert. Mit dabei sein werden neben den „Matrosen in Lederhosen“, die auch die erste Show moderiert haben, Musiker wie Christian Anders, Geri der Klostertaler, Hans-Jürgen Beyer oder Anthony Weihs aus Dresden.

Matrosen in Lederhosen moderieren Show „Klock 8“

Die „Matrosen in Lederhosen“ sind Fiedel, Hein und Eixie, stammen zum Teil aus Warnemünde und wollen zu dritt in die großen Fußstapfen von TV-Legende Horst Köbbert treten. In der ersten Show sei das schon sehr gut gelungen, so Pippart. Mit dabei gewesen sind Dieter Hertrampf (78) von den Puhdys, G. G. Anderson (73), der Sänger Jürgen Walter (79), Mundharmonika-Star Michael Hirte (58) oder der Bauchredner Eddy Steinfatt aus Malliß. Die Show ist zwei Stunden lang.

Dieter Hertrampf von den Puhdys bei der Aufzeichnung der neuen Folgen von „Klock 8, achtern Strom“. © Quelle: MyTVplus

Pippart, der sich die Rechte an der Show gesichert hat, sagt: „Wir wollten was Besonderes machen und das schon mit den Warnemünder Urgesteinen wiederaufleben lassen. Wenn aus Warnemünde ein Signal kommen würde, wären wir sofort dort.“