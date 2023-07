﻿Death Metal vom Feinsten: Amon Amarth mit magischer Konzert-Premiere in Rostock

Rostock. Die schwedische Death-Metal-Band Amon Amarth hat am Dienstagabend eine gelungene Konzert-Premiere in Rostock gefeiert. So schätzte es jedenfalls Sänger Johan Hegg nach dem zweistündigen Auftritt vor knapp 3500 Zuschauern in der nicht ganz ausverkauften Stadthalle ein: „Vielen Dank Rostock, dass Ihr unser erstes Konzert hier zu einem verdammt tollen und magischen gemacht habt.“ Und er ergänzte: „Wir kommen wieder!“

Die Stimmung in der Stadthalle schwankte allerdings zwischen hanseatisch zurückhaltend und wikingerlich-wild: Als Hegg etwa bei der Hymne „Death in Fire“ das Publikum zum Mitsingen aufforderte, kam zunächst nur wenig Feedback. Erst als er die Zuhörer mit einem Städtevergleich köderte, stimmten viele mit ein: „Vor zwei Tagen waren wir in Köln. Da war es lauter. Das könnt Ihr doch auch besser!“ Danach antworteten die Fans auf Heggs „Death in...“ brüllend mit „...Fire“.

Amon-Amarth-Fans: Ab auf die virtuellen Ruderbänke

Fast ohne Kommando stiegen Hunderte Zuschauer in vorauseilendem Gehorsam auf virtuelle Ruderbänke: Beim Song „Put your back into the oar“ („Schwing Deinen Hintern auf die Ruderbank“) setzten sich tatsächlich viele Fans auf den Boden und zogen an den Riemen eines unsichtbaren Wikingerschiffes. Eine wirklich nette Choreografie, die zeigte, dass Death Metal nicht so grimmig ist, wie er sich für Außenstehende anhören mag.

Das bewies auch Sänger Hegg: In den Liedern sang – oder besser grölte – er, dass einem angst und bange werden konnte. Dieser kehlige Gesangsstil ist typisch für Death Metal und erfordert einiges an Übung. Gepaart mit der Wikingerkulisse, den aggressiven Gitarrenriffs und dem Schlagzeugtrommelfeuer ergab sich eine herrlich düstere Szenerie.

Amon Amarth in Rostock © Quelle: Ove Arscholl

In Wirklichkeit sanft wie der Weihnachtsmann

Dass dies nur Schauspiel ist und Hegg eigentlich ein ganz Lieber, zeigte er, wenn er sich mit dem Publikum unterhielt. Mit seinen hellgrauen Walle-Haaren, dem langen Bart und der sympathischen Sprechstimme hätte man fast denken können, auf der Bühne stehe der Ikea-Weihnachtsmann.

Amon-Amarth-Sänger Johan Hegg könnte auch als Weihnachtsmann durchgehen. © Quelle: Ove Arscholl

Doch als dann wieder die Flammenwerfer feuerten, die Gitarren aufheulten und das Schlagzeuggewitter losbrach, war die voradventliche Stimmung schnell verflogen und Hegg schaute wieder drein, als wolle er jedem Zuschauer einzeln den Schädel mit der Doppelaxt spalten.

Toller Sound bei Amon Amarth in der Stadthalle Rostock

Objektiv superb war bei dem Rostocker Konzert der Sound: Heggs Stimme war gut zu verstehen – so weit das beim „growling“ genannten Grölgesang möglich ist –, die Gitarren waren sowohl in den Soli als auch im Zusammenspiel gut ausbalanciert und das Schlagzeug trommelte nicht alles nieder. Chapeau für die Tontechniker!

Die Stadthalle war sehr gut gefüllt. © Quelle: Ove Arscholl

Neben Köln war Rostock das einzige Einzelkonzert von Amon Amarth in Deutschland auf ihrer diesjährigen „The Great Heathen Army“-Tour. Nach zwei Festivals in ihrer Heimat Schweden und in Tschechien startet die Band im August zu einer großen USA-Tour durch 28 Städte.

