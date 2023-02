﻿Debatte um Auftritt von Daniele Ganser in Rostock: „Ein Veranstaltungsverbot wäre ein Armutszeugnis“

Der selbst ernannte Friedensforscher Daniele Ganser soll am 7. März in der Rostocker Stadthalle auftreten. Doch sein Auftritt sorgt für Diskussionen – sogar so sehr, dass einige Städte das sogar verboten haben. Das führt auch zu einer Debatte unter den OZ-Leserinnen und -Lesern.

Rostock. Wo Daniele Ganser auftreten möchte, löst der Schweizer Historiker und selbst ernannte Friedensforscher heftige Debatten aus. Manche Städte haben geplante Veranstaltungen bereits abgesagt. Am 7. März soll der 50-Jährige in der Rostocker Stadthalle auftreten, ein Auftritt mit dem Titel „Warum ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen?“, der mittlerweile in Politik, unter Antisemitismus-Beauftragten und Wissenschaftlern Kritik hervorruft.

Die Missbilligung hat unterschiedliche Facetten. Ihm wird die Verharmlosung des Holocaust sowie die Verbreitung von Verschwörungsmythen und russischer Propaganda vorgeworfen. Auch Forderungen nach einer Absage werden nun laut. Was sagen OZ-Leserinnen und -Leser?

Debatte um Auftrittsverbot von Daniele Ganser erhitzt Gemüter

Olaf Klevenow fragt sich angesichts der Befürchtungen: „Wie viel Angst hat man vor den Worten dieses Mannes und wieso? Er spricht Dinge an und benennt Fakten, die ein jeder Interessierte und tiefgründiger Informierte ohnehin weiß. Wenn sich jemand gegen Waffenlieferungen und für Friedensgespräche ausspricht, dann höre ich mir das an. Aber solche Leute mit diesen Standpunkten passen nicht in das Bild, das einem seit einem Jahr und täglich suggeriert wird. Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer erleben es ja ebenfalls. Es wird niemand zu dem Vortrag in die Stadthalle gezwungen!“

Jan Griem schließt eine weitere Frage an: „Was macht es für einen Sinn, über die Gründe für den Ukraine-Krieg zu referieren? Wer braucht so etwas?“

Irene Kubitza sagt: „Warum sollte schon wieder eine kritische Stimme mundtot gemacht werden? Was für eine Gesellschaft sind wir geworden?“

Auftritt in der Stadthalle: „Vortrag sollte Gehör bekommen“

Michael Windhorn gibt zu bedenken, dass „das Wesen unserer Demokratie heißt, dass man alles tun darf, was nicht ausdrücklich gesetzlich verboten ist.“ Ein Verbot der Veranstaltung wäre ein Armutszeugnis, findet Windhorn.

Carsten Penzlin hat da eine ganz andere Meinung: „Er tritt als Wissenschaftler auf, seine Methoden haben aber nichts mit Wissenschaft zu tun. Aus meiner Sicht ist das Hochstapelei und gehört nicht in die Stadthalle.“

Edgar Macke ist überzeugt: „Der Vortrag sollte unbedingt Gehör bekommen. Gerade in dieser Zeit, wo fast alle Medien recht einseitig über den Krieg berichten, ist es zur Meinungsbildung wichtig, verschiedene Darstellungen des Konfliktes wahrzunehmen. Wenn andere Meinungen unterdrückt werden, macht das eher den Eindruck, als wenn diese Mainstream-Meinungen etwas zu verbergen hätten.“

OZ-Leser zu Daniele Ganser: „Hetzern kein Podium bieten“

Thomas Empunkt erwidert: „Nun, ich glaube, Sie verwechseln da was. Ist es eventuell möglich, dass ‚fast alle Medien einseitig‘ berichten, weil es eben nur eine Realität gibt? Da interessiert es doch herzlich wenig, was in etwaigen Paralleluniversen los ist. Deshalb wäre es journalistisch unseriös, dem Gehör zu verschaffen. Was Sie ‚Mainstream‘ nennen, ist schlicht die (unsere) Realität – ob sie uns gefällt, oder nicht.“

Jo Kurt Dietel vertritt diese Ansicht: „Solchen Hasardeuren und Hetzern dürfen wir kein Podium bieten. Der soll sein Gift woanders verspritzen.“ Dietel verweist auf die Absage in Dortmund und schiebt noch hinterher: „Aber der Osten lernt ja nur langsam.“

Daraufhin Thorsten Wirth, der betont: „Der Osten hat gelernt! Wir haben Bevormundung und Meinungsmache von oben erlebt und reagieren mitunter empfindlicher auf solche Bestrebungen.“