Polizei verhindert als Geburtstagsfeier getarnte rechte Schulung in Dehmen

Viele Baustellen im Rostocker Stadtgebiet zerren bereits an den Nerven der Autofahrer. Nun kommt eine weitere hinzu und das kurz vor den Feiertagen. An einer wichtigen Straße, an der auch ein Einkaufszentrum, eine Tankstelle und der Rostocker Ikea liegen, wird weit über das lange Wochenende hinaus gebaut. Was das für Urlauber und Einheimische bedeutet