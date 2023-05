﻿Hotel- und Gaststättenbranche: Beste Azubis kommen aus Heringsdorf, Rostock und Kühlungsborn

Rostock. Die besten Auszubildenden in der Hotel- und Gaststättenbranche in MV kommen aus Heringsdorf, Rostock und Kühlungsborn. Das hat die Landesjugendmeisterschaft, die der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Mecklenburg-Vorpommern (Dehoga MV) in Koopera-tion mit den drei Industrie- und Handelskammern des Landes durchführt, ergeben. An dem Wettbewerb hatten Auszubildende der drei gastronomischen Grundberufe Koch, Restaurantfach und Hotelfach teilgenommen, heißt es von der Dehoga MV.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bester Koch kommt von Usedom

Bei den Köchen setzte sich Frederic Noel Lebkuchen vom Seetal Hotel GmbH & Co. Betriebs-KG, Strandhotel Atlantic“ in Heringsdorf auf der Insel Usedom durch. Auf den weiteren Plätzen folgten Timon Balster (Schwerin Menü GmbH) und (Emma Alwine Jabs, Gutshof Liepen GmbH).

Rostockerin siegt im Restaurantfach

Celina Wendt von der FH Rostocker Hotelbetriebs GmbH Radisson Blu Rostock durfte sich über ihren Sieg im Bereich Restaurantfach freuen. Auf Rang zwei landete in dieser Kategorie Ayleen Herforth (Gillmeister Enterprises Güterbahnhof Neubrandenburg). Dritter wurde Virgil Hübner, (Schloss Basthorst GmbH, Crivitz).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1. Preis im Hotelfach geht nach Kühlungsborn

Aus Kühlungsborn kommt die Gewinnerin in der Kategorie Hotelfach. Isabelle Scheel (Upstalsboom Kühlungsborn UP Hotel Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG) siegte vor Ruben Viktor Rheinfurth (Grand Hotel Heiligendamm GmbH & Co. KG) und Jasmin Westphal (ErGotel GmbH, Plau am See).

„Ich bin stolz auf unseren Berufsnachwuchs. Ich konnte mich vor Ort überzeugen – mit Herz und Leidenschaft wurden Bestleistungen abgerufen. Mit solchen engagierten Nachwuchskräften braucht uns die Zukunft nicht bange zu sein“, sagte Lars Schwarz, Präsident des Dehoga MV.

27 Auszubildende bei Landesjugendmeisterschaft dabei

Im Aus- und Fortbildungszentrum Rostock hatten im Rahmen der diesjährigen Landesjugendmeisterschaft insgesamt 27 Auszubildende aus dem Gastgewerbe Mecklenburg-Vorpommerns an einem Trainingstag um die begehrten Fahrkarten zur Deutschen Jugendmeisterschaft gekämpft. „Auch hier werden wir den zu den Trainingsmaßnahmen Nominierten gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern sowie den ehrenamtlichen Jurorinnen und Juroren zur Seite stehen. Wir werden unsere Mannschaft bestmöglich auf die Deutsche Jugendmeisterschaft vorbereiten“, so Schwarz.