﻿Delfin begleitet Seebestattung vor Warnemünde: „Das war wirklich ein Gänsehaut-Moment“

Rostock. Diese Geschichte geht wirklich zu Herzen: Für Anke Castor ist es einer der schwersten Tage ihres Lebens. Am 5. August muss sich von ihrem geliebten Bruder Heiko Segler verabschieden, der am 9. Juni mit nur 55 Jahren gestorben ist. „Er hatte Krebs und wusste schon seit einem Jahr, dass es bald so weit sein würde“, sagt Castor leise.

Als Matrose sei er leidenschaftlich gern auf dem Wasser unterwegs gewesen. „Er war Binnenschiffer auf dem Rhein. Sein letzter Wunsch war daher eine Seebestattung“, sagt Castor.

Anke Castor und ihr Bruder Heiko Segler. © Quelle: Anke Castor

„Guck mal, da ist ein Delfin“

Weil die Familie aus Demmin stammt, inzwischen aber in ganz Europa verstreut ist, trifft sie sich am 5. August in Warnemünde, um Heiko auf der „Merkur II“ bei seiner letzten Reise zu begleiten. „Wir haben eines seiner Lieblingslieder von Herbert Grönemeyer gespielt“, erinnert sich Castor.

Als die Motorjacht aus dem Hafen fährt, stößt überraschend noch jemand dazu. „Guck mal, da ist ein Delfin“, habe ihre Nichte plötzlich gerufen. „Im ersten Moment habe ich das gar nicht geglaubt, ein Delfin in der Ostsee“, sagt Castor verwundert.

Delfin begleitet Seebestattung in Warnemünde Besondere Begegnung in Warnemünde: Während der Seebestattung ihres Bruders hat Anke Castor einen Delfin gefilmt, der die Trauergesellschaft begleitete. © Quelle: Anke Castorf/Anke Castor

„Der Delfin schwamm die ganze Zeit neben dem Schiff her“

Doch dann habe sie ihn selbst entdeckt. „Er schwamm tatsächlich die ganze Zeit neben dem Schiff her und hat uns sogar noch auf dem Rückweg begleitet“, sagt sie gerührt. Kurz bevor die Urne ins Wasser gelassen worden sei, sei dann auch noch ein Regenbogen erschienen. „Das war wirklich ein Gänsehaut-Moment“, erinnert sich die 47-Jährige.

Ihr Bruder habe ein großes Herz gehabt und immer allen geholfen, so Castor. „Auch Delfine sind dafür bekannt, liebevolle Tiere zu sein, daher hat es einfach gepasst.“ Auch Heikos Mutter ist überzeugt: „Der Delfin hat meinen Sohn auf dem letzten Weg begleitet.“

Castor sagt über die tierische Begegnung: „Es war kein leichter Tag, aber dieser Delfin hat uns allen ein wenig geholfen.“

