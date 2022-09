Es rollt in Rostock: Immer mehr Menschen nutzen E-Roller in der Hansestadt

Sie befördern nicht nur Menschen von A nach B, sondern bewegen auch Gemüter: E-Roller. In Rostock hat sich eine Begrenzung der Fahrzeuge bewährt, Parkplätze sind in Planung. So sieht die Situation in der Hansestadt rund drei Jahre nach Einführung des Verkehrsmittel aus.