Демонстрація українців у Ростоці

Rostock. Смерті, біль, вибухи та повітряні тривоги — так почався понеділок, 10 жовтня у багатьох регіонах України. Повітряна тривога потрохи почала вщухати тільки ближче до 12 годин ранку, тому величезна кількість наших українців провели по 4 години в укритті. Ті, хто за кордоном, зустріли перші години ранку у відеочатах та дзвінках до рідних в Україну. Ми не були поруч з ними, але кадри з машинами у вогні, розбиті вщент дитячі майданчики та кількість жертв — заставляє людину, навіть, коли вона знаходиться за тисячі кілометрів пустити сльозу. Це не емоції розпачу, це емоції нерозуміння дій держави терориста, біль, втома та агресія. Таким діям, не місце у 21 столітті!

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Усі налякані, відчуття у повітрі нагадувало 24 лютого. Тільки цього разу в очах у людей не було страху, був гнів і спрага розплати за смерті близьких. Українці, які перебувають у Ростоці вийшли ввечері на демонстрацію на головну площу міста — Neuer Markt. Війна не закінчена і про це треба нагадувати усьому світу щодня. Люди тримали плакати з важливими надписами: „Український народ і Збройні Сили борються за європейські цінності!“, „Толерантність до Путіна сьогодні – ваша особиста кров і війна завтра!“, „Росія - злочинна і терористична держава“. На жаль, деякі люди, забувають, що ми досі потребуємо допомоги, ще досі вмирають українські діти, досі лунають вибухи. Тільки разом ми сила, тільки постійні мітинги та нагадування всьому світу, про те, що ми хочемо мирного неба — може змінити ситуацію. Близько 100 українців вийшли на головну площу міста, тримаючи наш прапор та українську символіку. У важкий час, організація „Росток для майбутнього“ допомогла українським жінкам долучитися до демонстрації та розповсюдити новини про жахливий день, 10 жовтня.

З 24 лютого, коли відбулася перша демонстрація, українці продовжують виходити з плакатами у центр Ростока. „Нам треба донести, що їхнє тепло рівноцінне життю наших дітей. Треба донести, чим тепліше у житлі — тим більше загинуло наших дітей, заради цього ,комфорту’. Нам треба це продовжувати доносити, аби відбулися зміни“,— зазначила пані Тетяна Сушко.

Є різні люди та чимала кількість німців підтримують українців, які опинилися за кордоном. Але мовчазні акції — це не протести, це спосіб розповсюджувати жахливі події в країні. Це «слово» людей, яким потрібна допомога.

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15 жовтні у 16 на Neuer Markt, відбудеться нова демонстрація. Я наголошую розповсюдити цю інформацію серед своїх близьких та знайомих українців. Тільки разом ми сила, тільки разом ми крокуємо до перемоги. Кожен українець, котрий знаходиться за кордоном, не повинен втрачати запал й розповсюджувати новини війні в Україні усьому світу. Цієї суботи, беріть з собою українську символіку, плакати з важливими надписами та фото. Усе буде Україна.

Von Velislava Kuzmenko