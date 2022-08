2000 Teilnehmer werden am Sonnabend zu Kundgebungen und Demonstrationen gegen Intoleranz und Rassismus in Rostock erwartet. Anlass: der 30. Jahrestag der ausländerfeindlichen Attacken in Lichtenhagen. Was die Polizei erwartet, wo es zu Sperrungen kommt.

Eine Vase mit Sonnenblumen steht zum Gedenken an die fremdenfeindlichen Anschläge von 1992 vor dem Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen. Am Sonnabend sind Anti-Rassimus-Demos im Stadtteil geplant.

Rostock. Vor fünf Jahren waren es mehr als 6000 Menschen, die durch Rostocks Nordwesten zogen, um ein Zeichen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz zu setzen. Wie viele nun am Sonnabend – zum 30. Jahrestag des ausländerfeindlichen Pogroms in Lichtenhagen – kommen werden, ist noch offen. Fest steht aber: Für die geplanten Demonstrationen werden den gesamten Tag über etliche Straßen in Lichtenhagen und Lütten Klein gesperrt. Anwohner müssen sich auf massive Einschränkungen einrichten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Darauf ist die Stadt eingestellt

Offiziell angemeldet wurde die Gedenk-Demo von „Bunt statt braun“. Die Veranstalter selbst rechnen, so die Versammlungsbehörde der Stadt, mit rund 2000 Teilnehmern aus ganz Deutschland. Bundesweit wurde in linken Kreisen für die Kundgebung in Rostock geworben. Aus Magdeburg, Hannover, Leipzig und vielen weiteren Städten sollen Teilnehmer anreisen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei, so Polizeichef Achim Segebarth, sei auf alle denkbaren Szenarien eingestellt und werde mit „ausreichend Kräften“ im Einsatz sein. Bei der bis dato letzten großen Demo in Lichtenhagen vor fünf Jahren blieb es bis auf kleinere Zwischenfälle friedlich.

Karte: Diese Route nimmt die Demo

In den Stadtteilen Lichtenhagen und Lütten Klein sei zwischen 11 und 19 Uhr mit Behinderungen zu rechnen, so Stadtsprecher Ulrich Kunze. Gesperrt wird beispielsweise ab 11 Uhr der nördliche Teil des Parkplatzes an der Flensburger Straße. Dort ist der Treffpunkt für die Demo-Teilnehmer, dort soll die erste Kundgebung stattfinden. Über die Möllner und die St. Petersburger Straße zieht der Aufzug weiter bis zur Warnowallee, zur Rigaer Straße und schließlich zur Mecklenburger Allee. „Dort kann es immer wieder zu zeitweiligen Sperrungen kommen“, so Kunze.

Kundgebungen und Ansprachen sind auch an der Möllner Straße, an der Kreuzung Warnowallee und schließlich an der Mecklenburger Allee geplant.