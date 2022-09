﻿Montagsdemos in Rostock im Zeichen des Ukrainekrieges

Die Demos am Montag in Rostock haben seit Corona Tradition. Um die Pandemiepolitik geht es dabei aber nur noch am Rande: Vielmehr stehen jetzt der Ukrainekrieg und seine Folgen im Mittelpunkt. Allerdings bringt das in der Hansestadt nicht so viele Menschen auf die Straße wie in anderen Städten in MV.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket