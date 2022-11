﻿„Der Untergang der Titanic“ feiert Premiere am Rostocker Ateliertheater „Titanic“ als aktuelles Untergangsszenario

„Der Untergang der Titanic“, ein Text von Hans Magnus Enzensberger, hat am Freitag Premiere im Ateliertheater in Rostock gefeiert. Es ist eine Kooperation des Volkstheaters und der Hochschule für Musik und Theater Rostock.

Rostock. Dies ist keine strenge chronologische Abhandlung der Ereignisse vom 14. April 1912, als die „Titanic“ nach der Kollision mit einem Eisberg unterging. Der Text von Hans Magnus Enzensberger befasst sich mit dem Handeln der Menschen angesichts einer nahenden Katastrophe. Es ist also auch keine Untergangsromantik zu erwarten, wie sie Kate Winslet und Leonardo DiCaprio einst in dem erfolgreichen Filmklassiker zelebrierten.

So wird auf der kleinen Bühne im Rostocker Ateliertheater der Handlungsort, also ein „Titanic“-Oberdeck, nur angedeutet. Die anwesenden Passagiere wissen zwar um den Schrecken der nahenden Katastrophe, gehen aber sehr unterschiedlich damit um – von der Verdrängung bis zur Panik. Es ergibt sich eine wortreiche Auseinandersetzung mit dem, was da auf die Handelnden zukommt. Ein Problem kann, wie in schlechten WG-Diskussionen, auch zerredet werden. Es ist wie heute in unserer Welt: Es gibt kein Erkenntnisproblem, aber ein Umsetzungsproblem. Doch weiter unten im Schiffsbauch weiß man bereits mehr über das, was da kommt. Das Wasser steigt.