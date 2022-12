﻿Derbe Sprüche, Pöbeleien und Statements gegen rechts: So war die Show von Kurt Krömer in Rostock

Comedian und Schauspieler Kurt Krömer tritt Freitag und Sonnabend im Rostocker Moya auf. Eindrücke vom ersten Abend: warum er gerne Reality-Shows guckt, fast Schlagersänger geworden wäre – und zum Abschied erst keinen Applaus bekam.

Rostock. Kaum steht Comedian Kurt Krömer am 2. Dezember auf der Bühne im Rostocker „Moya“ legt er auch schon los – gewohnt auf Krawall gebürstet und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. „In Deutschland laufen ganz viele Leute rum, die sagen ,man darf gar nicht mehr sagen, was man denkt’. Kennt ihr die? Die Laufe so herum wie Trolle in kleinen Grüppchen“, beginnt er.