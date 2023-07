﻿Rostocker beschreibt Chaos in kaputtem Regionalexpress: „Die Leute waren kurz vor der Panik“

Birkenwerder. Der Regionalexpress RE5 von Rostock nach Berlin ist am Sonntagabend (9. Juli) kurz vor der Hauptstadt in Birkenwerder, Brandenburg, liegen geblieben. Der Rostocker Gabriel Rath saß im Zug und berichtet von teilweise chaotischen Zuständen in der Bahn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rath war auf dem Weg nach Berlin zu seinem Job beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband. „Plötzlich hielt der Zug einfach an, keiner wusste warum. Nach circa 20 Minuten kam eine Durchsage, dass der Kontakt zur Oberleitung abgebrochen war und wir abgeschleppt werden müssen.“

Laut Rath war der Zug überfüllt, in seinem Abteil Familien mit kleinen Kindern, Hunde und ältere Menschen. Aufgrund des heißen Sommertages soll es im Zug immer stickiger geworden sein. Die Fenster ließen sich ohne passendes Werkzeug nicht öffnen und die Klimaanlage ging auch nicht mehr.

Endlich frei! Fahrgäste mussten ohne Klimaanlage im heißen Zug warten, bis die Einsatzkräfte kamen. © Quelle: Gabriel Rath

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ohne Klimaanlage im heißen Regionalexpress gefangen

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn erklärt auf OZ-Anfrage, dass die Stromversorgung des Zuges aufgrund des Schadens an der Oberleitung unterbrochen war und deshalb die Klimaanlage abgeschaltet wurde. Es hätten sich mehrere Hundert Fahrgäste, viele mit Fahrrad, in dem Zug befunden.

Gabriel Rath berichtet, wie die Stimmung im Zug mit der Zeit kippte. „Die Leute standen kurz vor der Panik.“ Er und die anderen Passagiere wollten wissen, wie es weitergeht. Durch die Fenster sahen sie Fahrgäste aus anderen Abteilen, die sich befreit hatten und im Gleisbett standen. Auf Twitter schreibt jemand, dass eine Person kollabiert ist und daraufhin ein Notfenster eingeschlagen wurde.

„Das Verlassen des Zuges ist lebensgefährlich“, teilte Wolfgang Lange von der Feuerwehr Birkenwerder der Märkischen Allgemeinen Zeitung nach dem Einsatz mit. „Denn vor einer Evakuierung muss der gesamte Bahnverkehr unterbrochen werden. Einerseits verlaufen neben den Gleisen Stromschienen, andererseits können Menschen durch vorbeifahrende Züge gefährdet werden.“

Kommunikationschaos bei der Deutschen Bahn

Der Rostocker Rath konnte erstmals zumindest ein bisschen aufatmen, als ein Fahrgast es mit einem Vierkantschlüssel schaffte, ein Klappfenster zu öffnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Doch Helfer, die die Passagiere aus ihrer Situation befreien, waren weiter nicht in Sicht. Rath schickte bei Twitter eine Nachricht, auf die der offizielle Kanal der Deutschen Bahn reagierte: „Das sieht nicht gut aus“, schreibt das Unternehmen. Weiterhelfen tut das den Betroffenen nicht unbedingt.

Gabriel Rath erzählt: „Als uns die Feuerwehr endlich befreit hatte, wusste niemand von den Einsatzkräften, wie es weitergeht. Die Polizei schickte uns zum Personal der Deutschen Bahn, die uns wieder zurück verwies. Am Ende habe ich die DB auf Twitter nach Schienenersatzverkehr angefragt.“ Allerdings erfolglos – letztendlich mussten alle zu Fuß zum nächsten Bahnhof laufen, der zum Glück nicht sehr weit weg war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Großeinsatz der Feuerwehr, Polizei, Deutschen Bahn und des Katastrophenschutzes in Birkenwerder, Brandenburg. © Quelle: Gabriel Rath

Mit drei Stunden Verspätung ist Rath sicher mit der S-Bahn in Berlin angekommen. „Dass es ein technisches Problem gab und ich deshalb länger gebraucht habe, kann passieren. Dass es aber fast keine Kommunikation mit den Passagieren und untereinander gab, nervt mich.“

OZ