﻿Russlands Vorzeige-Investment in MV meldet Insolvenz an

Axel und Katja Metz sind „Nah am Wasser“. So heißt zumindest ihr Rügen-Reisepodcast, den die beiden seit fast einem Jahr betreiben. So nah am Wasser sind sie allerdings nicht. Denn das Ehepaar lebt eigentlich in Dresden. Warum sie einen Podcast über Rügen machen und wie die Folgen entstehen.