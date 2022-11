﻿Hoher Krankenstand bei der Post in MV: Wie pünktlich kommen Briefe in Rostock an?

Bei der Deutschen Post kommt es immer wieder zu Lieferschwierigkeiten, weil es für diese Jahreszeit außergewöhnlich viele Krankheitsfälle gibt. Auch in Rostock gibt es einige Verzögerungen aufgrund von Personalmangel. Für die Weihnachtspost wappnet sich jedoch das Unternehmen.

Rostock. Die Deutsche Post hat in letzter Zeit vermehrt Lieferschwierigkeiten in ganz Deutschland. Der Sprecher der Deutschen Post, Jens-Uwe Hogardt, begründet dies mit einem angespannten Arbeitsmarkt, der viele Bereiche trifft. Hierzu gehören: der administrative Bereich, die Betriebsstätten sowie die Paket- und Briefzentren.

Eine junge Postbotin, die gerade in der Nähe des Stadthafens Briefe mit ihrem gelben Fahrrad austrägt, erzählt: „Der Personalmangel ist spürbar. Wenn jemand mal ausfällt, versuchen wir, die Briefe spätestens am nächsten Tag zuzustellen.“ Das ist möglich, weil die meisten Postboten in einem rotierenden System arbeiten und jeden Tag eine neue Route fahren.