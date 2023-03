Wer macht sowas? Hund in Greifswald lebend in Mülltonne entsorgt

Tierschützer in Greifswald haben eine kleine Chihuahua-Hündin in ihre Obhut genommen. Ein Mann fand das hilflose Tier in einem Container mitten in der Stadt und rief die Tierrettung. Das unterernährte und völlig verängstigte Tier floh nach seiner Rettung, konnte nach einer Suchaktion aber schnell gefunden und in Sicherheit gebracht werden.