﻿Darum kommt DFB-Präsident Neuendorf nach Rostock – und um diese Themen geht es

Rostock. Antrittsbesuch in Mecklenburg-Vorpommern: Der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf kommt am Sonnabend zu Gesprächen nach Rostock und ist am Abend Gast im Ostseestadion beim Hansa-Spiel gegen Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98 (20.30 Uhr, Sport 1). Zuvor trifft er sich mit Hansas Vorstandschef Robert Marien und nimmt an einer Präsidiumssitzung des Landesfußball-Verbandes (LFV) teil. Eines der Hauptthemen des Besuchs: die mögliche Vergabe einen Frauen-Länderspiels ins Rostocker Ostseestadion (die OZ berichtete).

Mehrere Bewerber für Länderspiel: Auch St. Pauli im Rennen

„Wir wollen unsere Ambitionen deutlich darstellen. Es geht darum, zu signalisieren: Wir möchten gerne und sind bereit. Wir gehen gemeinsam ins Stadion, um zu zeigen, wie fußballbegeistert unsere Region ist“, sagt LFV-Präsident Heiko Lex, der sich zusammen mit Hansa um einen Auftritt der DFB-Frauenauswahl in der Hansestadt bemüht und Neuendorf in den Nordosten eingeladen hat. Rostock konkurriert mit mehreren Bewerbern um einen Testspiel-Auftritt des Vize-Europameisters. Auch der FC St. Pauli möchte im Millerntor-Stadion Gastgeber für die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sein.

Letztes Länderspiel im Ostseestadion im Oktober 2006

Es wäre das erste Länderspiel in Rostock seit dem Auftritt der deutschen Nationalmannschaft gegen Georgien (2:0) im Oktober 2006. Vier Jahre zuvor war das DFB-Team im Ostseestadion gegen die USA angetreten (4:2). Man wolle „die Einbeziehung des Landesfußballverbandes MV in die Veranstaltungen des DFB“ diskutieren, sagt Lex und meint damit neben einem Frauen- oder U-21-Länderspiel auch die Beachsoccer-Meisterschaft, deren Endrunde seit Jahren in Warnemünde ausgetragen wird.

LFV-Präsident Heiko Lex © Quelle: Ove Arscholl

„Im Kontext der Euro 2024 wäre es natürlich schön, wenn ein Länderspiel einer DFB-Auswahlmannschaft in Rostock stattfinden könnte. Das wäre insofern besonders interessant, weil Hansa bekanntlich eine Frauenabteilung aufmachen möchte und wir das vonseiten des LFV in diesem Jahr als einen Schwerpunkt der Verbandsarbeit gerne begleiten wollen, so dass Synergien im ganzen Bundesland entstehen können. Wir sind daran interessiert, mehr Frauen und Mädchen für den Fußball zu begeistern“, erklärt der LFV-Präsident.

Landesfußballverband wirbt für mehr Frauen in Verantwortung

Auch die neue Struktur im LFV wolle man Neuendorf vorstellen. „Unter anderem unsere Vorstandsstruktur“, so Heiko Lex: „Wir haben jetzt drei Frauen in diesem 15-köpfigen Gremium und gehen als Verband voran. Wir versuchen, das bei uns auf allen Ebenen zu etablieren, denn der vermeintliche Männersport Fußball ist dies schon längst nicht mehr.“

Im Gespräch des DFB-Präsidenten mit Marien geht es ebenfalls um das Thema Frauenfußball, aber nicht nur. Auch die Außendarstellung des DFB und die Regionalliga sollen angesprochen werden. Was Hansa und den für die Sportgerichtsbarkeit zuständigen DFB regelmäßig beschäftigt, sind die zahlreichen Geldbußen für Verfehlungen des Hansa-Anhangs.

In dieser Saison wurden gegen keinen Zweitligisten so viele DFB-Strafen ausgesprochen wie gegen Hansa (7). Am kommenden Freitag wird in Frankfurt über einen Einspruch gegen eine Geldstrafe (31 200 Euro) verhandelt. Mit insgesamt fast 180 000 Euro belegen die Rostocker Platz zwei im Ranking der 2. Liga.

Für DFB-Chef Neuendorf ist die Rostock-Visite eine Etappe auf seiner „Reise durch die Republik“, heißt es aus der DFB-Zentrale. So besuchte er im Januar den saarländischen Fußball-Verband und Drittligisten Saarbrücken. „Es ist ihm ein Anliegen, sich mit Vereinen und Verbänden auszutauschen.“

Trainer Glöckner: „Dann wird er mal sehen, was Hansa zu bieten hat“

Erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt – im Sommer 2011 war Theo Zwanziger (2004-12) zu Gast, sah aber kein Hansa-Spiel – besucht ein DFB-Präsident das Ostseestadion. Der gebürtige Hamburger Reinhard Grindel (2016-19) war regelmäßiger Gast bei den Neujahrsempfängen des LFV. Der seit März 2022 amtierende Neuendorf wird das Flutlichtspiel gegen Darmstadt 98 mit Sportministerin Stefanie Drese (SPD), LFV-Chef Lex und Hansa-Verantwortlichen aus einer Loge verfolgen.

Hansa-Trainer Patrick Glöckner © Quelle: Lutz Bongarts

Für die Unterhaltung – nicht nur des DFB-Präsidenten – sind am Abend die beiden Mannschaften zuständig. Hansa-Coach Patrick Glöckner freut sich über die Aufmerksamkeit, die der Klub bekommt: „Es ist schön, wenn sich der DFB-Präsident auch mal in unser Stadion begibt und die tolle Kulisse miterleben darf. Dann wird er mal sehen, was Hansa Rostock hier im Ostseestadion zu bieten hat.“