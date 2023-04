﻿Die Anwältin des Rövershagen-Mörders spricht über Mitleid und ihre schlimmsten Fälle

Immobilien

Am Dobbertiner See: Insel-Hotel auf „Deutschlands kleinste Urlaubsinsel“ in MV wird verkauft

Wer an der Ostsee Urlaub machen will, mietet eine Ferienwohnung oder bucht ein Zimmer im Hotel. Wer mehr Geld ausgeben will, kann eine komplette Pension haben inklusive Appartements, Restaurant und Seeblick: Die Immobilie in der Mecklenburger Seenplatte steht zum Verkauf. Was sie kostet.