﻿Dorsch ab 18,50 Euro: Das sind die günstigsten Fischrestaurants in Warnemünde

Warnemünde. Wenn eines beim Urlaub an der Ostsee nicht fehlen darf, ist das ein Besuch in einem der zahlreichen Fischrestaurants. Allein in Warnemünde gibt es um die 20 Lokale, in denen Gäste Scholle, Zander und Lachs in gemütlichem Ambiente genießen können. In MV isst jeder im Schnitt sechs Kilogramm Fisch im Jahr. Die deutschlandweite Nachfrage danach ist wegen der stark gestiegenen Preise jedoch gesunken.

Wo ist der Dorsch noch bezahlbar? Die OSTSEE-ZEITUNG hat die günstigsten Fischrestaurants in Warnemünde gefunden. Grundlage sind die Preise für das gebratene Dorschfilet mit einfachen Beilagen (meist Kartoffelvariationen und Gemüse). Was Gäste für ihr Geld bekommen und wo der Fisch gefangen wurde.

Platz 5: Twee Linden

Zwischen Boutiquen und Souvenirläden Am Strom liegt das beschauliche Restaurant Twee Linden. Für das gebratene Dorschfilet mit Salzkartoffeln, Weißweinsoße und Rohkostsalat zahlen Besucher 21,20 Euro. Wer die glutenfreie Variante mit zum Beispiel Senf- statt Weißweinsoße bestellt, zahlt 20 Euro. 180 Gramm Fisch gibt es für den Preis. Wo genau der Dorsch gefischt wird, kann Restaurantfachmann Stephan Angyal nicht sagen. Das Restaurant bezieht ihn vom Großhandel.

Stephan Angyal serviert im Twee Linden Dorschfilet mit Senfcreme. © Quelle: Ove Arscholl

Gäste sind zufrieden mit Service und Preis-Leistungs-Verhältnis. 4,4 Sterne hat Twee Linden bei Google-Bewertungen.

Platz 4: Herberts

180 Gramm Dorschrückenfilet – wahlweise gebraten oder gedünstet – kosten im Herberts 20,90 Euro. Dazu serviert das Restaurant Am Bahnhof Porreegemüse, Salzkartoffeln und Senfbutter. Insgesamt hat das Restaurant 4,4 Sterne bei Google-Bewertungen bekommen.

Platz 3: Casa Mia

Im Restaurant Casa Mia Am Bahnhof kostet das Dorschfilet mit Bratkartoffeln und Senf-Speck-Soße 19,70 Euro. Für diesen Preis gibt es 180 Gramm Fisch. Wo der gefangen wird, dazu möchte sich das Restaurant auf OZ-Anfrage nicht äußern. 3,9 Sterne haben Gäste dem Restaurant laut Google-Bewertungen gegeben.

Platz 2: Luv & Lee

Wie viel Dorschfilet Gäste im Luv & Lee Am Leuchtturm bekommen, kann Betriebsleiter Maik Möller nicht konkret sagen. „Das macht jeder Koch anders, bei dem einen sind es 180 bis 200 Gramm, bei dem anderen etwas mehr.“ 18,90 Euro kostet das Dorschfilet mit Senfsoße und Bratkartoffeln. Woher der Fisch kommt? „Betriebsgeheimnis!“ 4,5 Sterne hat das Restaurant bei Google-Bewertungen erhalten.

Platz 1: Meerle – Das Hafenrestaurant

Im Hafenrestaurant Meerle wird das gebratene Dorschfilet mit Kartoffelstampf, Kokosmöhren und Senfsoße serviert. 180 Gramm Dorsch landen auf dem Teller. Kostenpunkt: 18,50 Euro. Der Dorsch wird in der Müritz gefischt. Preislich schneidet das Restaurant unter der Leitung von Romy Botzler damit am besten ab. Auch die Google-Bewertungen können sich sehen lassen: 4,7 Sterne hat das Hafenrestaurant in der Straße Am Bahnhof am Alten Strom bekommen.

Dorsch-Bestand in der Ostsee kollabiert

Der Dorsch kommt neben der Ostsee auch in der Nordsee und im Nordatlantik, wo er auch als Kabaljau bekannt ist. In den nördlichen Gewässern können die Fische bis zu 1,50 Meter lang und rund 40 Kilogramm schwer werden. Da der Kabeljau stark überfischt wird, steht er auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur (IUCN). Laut WWF sei der Dorschbestand in der westlichen Ostsee unter anderem wegen der Überfischung in den letzten Jahren kollabiert.

