﻿Rätselraten um „Die kleine Sonne“ in Rostock: Warum hat das Hotel geschlossen?

Rostock. Auf dem Weg vom Neuen Markt zum Steintor bleibt mancher Rostocker verdutzt stehen: Die Türen des Hotels „Die kleine Sonne“ in der Steinstraße sind geschlossen. Am Eingang weist ein Schild darauf hin, dass die Rezeption „zeitweise nicht besetzt“ sei – und das seit Tagen. Potenzielle Übernachtungsgäste werden gebeten, sich im „Vienna House Sonne“ zu melden, der größeren der beiden Unterkünfte in der Großen Wasserstraße.

Dort, wenige Meter weiter, hält sich das Personal bei der Frage, warum das Hotel garni vorübergehend dichtgemacht hat, zunächst bedeckt. „Das wissen wir nicht“, lautet die Antwort des Rezeptionisten. Die Mutmaßungen allerdings reichen nach OZ-Informationen von Sanierungsarbeiten über Personalmangel bis hin zu „internen Problemchen“.

Ein Aushang am Eingang weist Gäste darauf hin, dass hier nichts los ist: Das Hotel „Die kleine Sonne“ ist seit Tagen geschlossen. © Quelle: Jessica Orlowicz

Die in Berlin ansässige HR Group, Betreiberin der Beherbergungsbetriebe, gibt auf Anfrage wenig preis: Zwar bestätigt Betina Welter die temporäre Schließung des Hotels in der Steinstraße, verweist jedoch auf aktuelle „Weiterentwicklungsgespräche“. „Solange diese nicht abgeschlossen sind, gibt es unsererseits keine weiteren Kommentare“, so die Sprecherin.

„Kleine Sonne“ dicht: Kenner halten Sanierung für plausibel

Für den wahrscheinlichsten Grund halten Branchenkenner eine Renovierung: Immerhin gehe die letzte große Erneuerung auf die Übernahme der Arcona-Gruppe 2003 zurück und sei schon damals angesichts der alten Mauern eine Herausforderung gewesen. Die Rostocker trennten sich 2019 von dem Hotel „Die kleine Sonne“, Vienna House übernahm und übergab 2021 an die jetzige Betreiberin, die HR Group.

Der Zustand des Hauses ist ebenso Thema auf Vergleichsportalen. So schreibt ein Nutzer auf der Plattform Kayak im August 2023: „Was uns gestört hat, war das undichte Fenster. Ob es angekippt oder geschlossen war, hatte leider keinen Einfluss auf die Lautstärke im Zimmer.“ Eine Besucherin, die im Juli in dem Hotel übernachtete: „Für den Preis akzeptabel, aber trotzdem schade – so ein schönes Haus und das Zimmer wertet es ab.“ Deutlicher formuliert das ein ehemaliger Gast auf Holidaycheck: Der Wohnraum sei eine Zumutung.

Mehrfach ist außerdem das „veraltete Inventar“ Thema. Auf Trivago kommentiert eine Kritikerin nach ihrem Aufenthalt im Hotel „Die kleine Sonne“ im vergangenen Jahr: „Die DDR-Zeiten sind noch präsent. Mein Studentenwohnheim war gemütlicher.“

Personal des Rostocker Hotels spricht von internen Problemen

Allerdings: In der Gesamtbewertung kommt die Unterkunft im Schnitt gut weg. Sie erreicht – basierend auf den Meinungen hunderter Gäste – sowohl bei Kayak als auch bei Trivago ungefähr sieben von zehn Punkten, bei Holidaycheck drei von sechs. Was demnach positiv auffällt, ist der Umgang des Personals mit den Besuchern.

Der HR Group zufolge arbeiten die Mitarbeiter der „Kleinen Sonne“ derzeit im „Vienna House Sonne“. Hinter vorgehaltener Hand nennen diese „interne Problemchen“ als Grund für die vorübergehende Schließung des Hotel garni. Was das genau bedeutet, lassen sie offen. Im Raum stehen fehlende Fachkräfte als Hauptpunkt: „Aus Personalmangel fand in der ‚Kleinen Sonne‘ nichts statt“, behauptet etwa ein Ex-Gast Ende 2022 im Netz.

Gäste schlafen vorerst im „Vienna House Sonne“

Unabhängig vom Grund kommt es offenbar häufiger vor, dass Gäste in die größere der beiden Unterkünfte geleitet werden: „Wir wurden ohne Warnung ins Haupthotel umgebucht und erfuhren das nur per Zufall“, schreibt etwa ein Kayak-Nutzer im Sommer. Ähnliches haben andere Besucher erlebt und geteilt.

Die Frage, wann die „Kleine Sonne“ wieder dauerhaft öffnet, beantwortet der Rezeptionist zurückhaltend: „Eventuell im kommenden Jahr.“ Auf den gängigen Portalen jedenfalls funktioniert das Buchen einer Übernachtung aktuell nicht – egal ob in diesem oder nächsten Jahr.

OZ