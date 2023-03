﻿Die mit den Toten spricht: Rostockerin bietet Kontakt zu Verstorbenen an

Seit 2017 bietet die Rostockerin Jana Stapel Kontakte ins Jenseits an: Die OZ wollte wissen, was es damit auf sich hat, und hat dem selbst ernannten Medium einen Besuch abgestattet.

Bietet seit 2017 als Medium Jenseitskontakte mit Verstorbenen an: Die Rostockerin Jana Stapel (li., hier mit OZ-Redakteurin Stefanie Büssing, die eine Sitzung mitgemacht hat).

Rostock. Der Duft von Räucherstäbchen liegt in der Luft, als ich das (Toten-)Reich von Jana Stapel betrete. „Medium“ steht auf einem Metallschild vor der Tür, das Besucher an der Parkstraße in Rostock auf das kleine Schaufenster hinweist, in dem eine Kerze und verschiedene Steine einen Hauch von Spiritualität verbreiten.

Eine zierliche Frau mit gescheiteltem, glattem Haar geleitet mich in einen hell gestalteten Raum, in dem ich auf einem weißen Polsterstuhl Platz nehme. Es ist die Rostockerin Jana Stapel, die Interessierten auf ihrer Homepage eine ganz besondere Dienstleistung anbietet: Jenseitskontakte zu verstorbenen Menschen und Tieren. Was unglaublich klingt, hat die 47-Jährige 2017 zu ihrem Hauptberuf gemacht.

Mit drei Jahren verstorbene Familienmitglieder gesehen

Ihre vermeintliche Gabe habe sie schon in der Kindheit entdeckt: „Mit drei Jahren habe ich zum ersten Mal verstorbene Familienmitglieder gesehen“, sagt Stapel. „Weil meine Familie darauf nicht eingegangen ist, habe ich das lange unterdrückt und vieles mit mir alleine ausgemacht.“

Seit 2003 lebt die gebürtige Schwerinerin in der Hansestadt. „Ich bin zum Biologiestudium nach Rostock gezogen und habe danach an der Universitätsfrauenklinik promoviert“, erzählt sie. 2017 habe sie sich als Medium selbständig gemacht, auch wenn sie anfangs Angst gehabt habe, belächelt oder als Spinnerin abgetan zu werden. „Aber das war nicht so“, betont sie.

Wer zu ihr komme, habe oft ein bestimmtes Anliegen: „Viele haben einen Wunschkontakt und suchen über das Medium die Bestätigung, dass der Verstorbene nicht weg ist“, sagt Stapel. „Oft sind auch Ängste oder Schuldgefühle mit der Trauer verbunden.“ Dies gelte besonders bei dramatischen Todesfällen wie Selbstmorden. Für Angehörige von Vermissten bietet das selbst ernannte Medium – eine geschützte Berufsbezeichnung gibt es in Deutschland nicht – eine kostenlose Notfallsprechstunde an. Auch mit vermissten Tieren kommuniziere sie. „Das läuft über Telepathie“, sagt Stapel.

„Jeder, der in meine Praxis kommt, bringt seine Toten mit“

Die 47-Jährige spricht über die Kommunikation mit den Toten, als wäre es selbstverständlich. Jeder, der zu ihr in die Praxis komme, sagt sie, bringe seine Toten mit. Wem das zu umständlich ist, der kann auch per Zoom oder Telefon Kontakt aufnehmen – wahlweise mit toten Tieren, Menschen oder einem Geisterführer – eine Art geistiger Mentor, wie Stapel erklärt.

Cold Reading Spirituellen Medien wird immer wieder vorgeworfen, Cold Reading zu betreiben – also Stimme, Körperhaltung, Gesichtsausdrücke und Antworten genau zu beobachten, um so Jenseitskontakte herzustellen. Der Begriff „Cold Reading“ bezeichnet eine Technik, mit der eine Person vor Ort ohne Vorwissen über sie eingeordnet und analysiert wird. Dabei werden möglichst allgemeingültige Aussagen getroffen, die auf die meisten Menschen zutreffen. In der Psychologie spricht man vom sogenannten „Barnum-Effekt“, der bedeutet, dass Menschen häufig allgemeingültige Aussagen über ihre eigene Person als zutreffende Beschreibung akzeptieren.

Ja, es gebe auch viele Betrüger, räumt Stapel ein und verweist auf den Verein „Mediumship & Research“, den sie 2019 mit zehn weiteren Mitgliedern gegründet hat. Er soll Interessierten einen „wissenschaftlich fundierten Zugang zur Medialität und Afterlife-Forschung“ ermöglichen, steht auf der Homepage.

Der Verein beruft sich dabei auf ein angeblich von Wissenschaftlern entwickeltes „fünffach verblindetes“ Verfahren, mit dem Medien auf ihre Glaubwürdigkeit hin kontrolliert werden sollen und sogar zertifiziert werden. Sie erklärt das Verfahren, bei dem Angehörige ihre Toten als Testobjekt vorschlagen können – auch das klingt befremdlich.

Aber es ist anscheinend lukrativ: 100 Euro zahlen Kunden bei Stapel für einen 30-minütigen Kontakt ins Jenseits. Und: „Die Branche boomt“, bestätigt Stapel. Sie habe schon „viele Tausende Verstorbene mit ihren Hinterbliebenen im Jenseitskontakt verbinden dürfen“ steht auf ihrer Homepage. Klingt fast ein wenig nach Fließbandarbeit.

100 Euro zahlen Kunden für einen 30-minütigen Jenseitskontakt

Diplom-Psychologin Kerstin Busse-Doss aus Rostock erklärt dieses Bedürfnis so: Trauernde würden im Rahmen des Bewältigungsprozesses mit verschiedenen Fragen und Gefühlen konfrontiert. „Dabei geht es um die Akzeptanz des Verlustes, aber auch um das ’Abarbeiten’ von Offengebliebenem. Dinge, die noch gesagt werden wollen, Fragen, die noch ungeklärt erscheinen. In solchen Phasen ist der Wunsch, noch mal mit dem Verstorbenen Kontakt aufzunehmen, erklärbar. Auch eine intensive Sehnsucht, noch einmal die Nähe zum geliebten Menschen zu erleben, ist denkbar“, so Busse-Doss.

„Der Jenseitskontakt kann, wenn es gut läuft, dazu führen, dass die Menschen nach dem Tod ein Stück besser wieder in den Alltag reinkommen“, betont auch Stapel. Sie wolle den Menschen vor allem ein gutes Gefühl vermitteln. Im Internet finden sich viele positive Kommentare. Ob man das Geld ausgeben will, bleibt letztlich jedem selbst überlassen.