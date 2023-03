﻿ „Die perfekte Minute“ in Sat.1: Rostocker will in TV-Show 25 000 Euro verdienen

In zehn Minuten 25 000 Euro verdienen? Die von Ulla Kock am Brink moderierte Spielshow „Die perfekte Minute“ in Sat.1 macht das möglich. Ein Rostocker ist Kandidat und will den Höchstgewinn zusammen mit seinem Bruder klarmachen. Alle Infos zu den Sendeterminen.

Rostock. Der Privatsender SAT.1 lädt ab dem 13. März täglich, Montag bis Freitag um 19 Uhr, zum Spieleabend und bringt die Game-Show „Die perfekte Minute“ zurück ins Fernsehen. Mitmachen zahlt sich aus: Die Kandidaten, die in Duos antreten, können in zehn 60-Sekunden-Spielen 25 000 Euro gewinnen.

Einer, der sich das Geld schnappen möchte, ist Bastian (30) aus Rostock. Der Baumpfleger tritt mit seinem in Köln lebenden Bruder Andreas (34) an. Was auf sie zukommt, wissen sie bereits. Denn das Besondere an der TV-Show ist: Die Spiele sind den Teilnehmenden im Voraus bekannt und können zu Hause mit Alltagsgegenständen geübt werden. Dementsprechend können die Zuschauer von zu Hause aus nicht nur mitfiebern, sondern den Wettlauf gegen die Zeit auch parallel im heimischen Wohnzimmer beim Spieleabend antreten.

Rostocker am 21. März bei „Die perfekte Minute“ in Sat.1 zu sehen

Wie viel Geschick, gute Nerven und Glück es aber tatsächlich benötigt, in 60 Sekunden Ballons mit Schaschlikspießen zum Platzen zu bringen, Wattebäusche mit der Nase zu transportieren oder Seifen zu stapeln, erfahren die Kandidaten erst in der Show. Wie sich Bastian aus Rostock und sein Bruder dabei schlagen, erleben TV-Gucker am 21. März: Dann strahlt Sat.1 die Folge mit den beiden aus.

Zwischen 2010 und 2014 war „Die perfekte Minute“ ein Erfolg für Sat.1 und holte in der Prime Time Quoten von bis zu 14,4 Prozent Marktanteil. Moderiert wird auch die Neuauflage von „Die perfekte Minute“ wie die ersten drei Staffeln von Ulla Kock am Brink.