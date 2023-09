﻿Zwei Konzerte im Ostseestadion: Die große Überraschung holte Marteria am Sonnabend auf die Rostocker Bühne

Rostock. Ein Zusatzkonzert am Tag vor dem eigentlichen Konzert: Weil die Ostseestadion-Show für den 2. September schnell ausverkauft war, hat Marteria vor einem Jahr eine weitere Show für den 1. September angekündigt. Das sorgte in den sozialen Netzwerken im Vorfeld auch für Kritik.

Die ersten Ticketkäufer für das Sonnabend-Konzert hofften, dass sich ihr Idol für den zweiten Show-Tag etwas Besonderes einfallen lässt.

Gäste auf der Bühne: Große Überraschung am Sonnabend

Und das hat er. Während Marten Laciny „Scheiß Ossis“ zum Besten gab, kam plötzlich Campino, Frontmann der Toten Hosen, dazu – lieferte seinen Gegenpart „Scheiß Wessis“. Eine Überraschung, die es am Freitag nicht gegeben hat. Auch Monchi, Sänger von Feine Sahne Fischfilet, zeigte sich am Sonnabend kurz auf der Bühne, feierte zudem auf der Tribüne und im Moshpit mit.

Ein besonderes Konzert hatte Marten Lacinys Sohn Louis am Freitag – es war sein großes Konzert-Debüt. Auch am Sonnabend standen er und sein stolzer Vater wieder gemeinsam auf der Bühne.

„Ein Jahr drauf gewartet“: So war Marteria drauf

An beiden Tagen betonte Marteria, er habe sich ein Jahr lang auf das Konzert gefreut. Für seine Show am Sonnabend drehte er dann aber noch einmal mehr auf. Und er machte deutlich, dass der Sonnabend auch für ihn der große Tag, der Haupttag ist: „Es werden Sachen passieren, die werden wahnsinnig. Jetzt ist die Party des Jahres“, betonte er.

Rückblickend mag das für die Fans, die nur am Freitag ins Stadion kamen, ernüchternd sein.

60 000 Fans an zwei Tagen: Gute Stimmung

Aber auch sie kamen am ersten Konzerttag auf ihre Kosten. Die Stimmung war an beiden Tagen ausgelassen, die Fans waren an beiden Tagen richtig am Feiern, eskalierten bei Songs wie „Kids“ oder „Adrenalin“, bei „Bengalische Tiger“ wurde das Stadion in eine rote Rauchwolke gehüllt.

Nach Angaben des Veranstalters war das Konzert am Samstag ausverkauft, am Freitag „fast ausverkauft“. Am Sonnabend wirkte das Stadion tatsächlich voller, die Fans waren noch lauter. Bei „OMG“ brachten springende Fans die Osttribüne zum Vibrieren.

Ähnliche Shows – aber Sonnabend mit Extras

Auch wenn für viele Fans die Shows nicht an das Event von 2018 herankamen – die Neuauflage ist Marteria an beiden Tagen gelungen. Die Setlists und Moderationen der beiden Tagen waren ähnlich, bis zum späten Auftritt von Campino waren keine großen Unterschiede zu erkennen. Mit den Überraschungsgästen und dem Hit „Scheiß Ossis“ hat sich Marteria für das ursprünglich zuerst angekündigte Konzert aber ein besonderes Highlight einfallen lassen. Die Fans kamen an diesem Tag mehr auf ihre Kosten.

