Diebe stehlen Werkzeuge in Roggentin

Roggentin. Unbekannte sind am späten Montagabend in einen Fachhandel für Landmaschinen in Roggentin bei Rostock eingebrochen. Wie die Polizei berichtete, entfernten die Täter ein Zaunfeld und zerschlugen ein mit Sicherheitsglas ausgestattetes Fenster, um in die Geschäftsräume einzudringen. Dort entwendeten sie mehrere Kettensägen und Heckenscheren im Wert von mindestens 12000 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich darüber hinaus auf etwa 5000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst sicherte am Tatort diverse Spuren. Diese werden nun zusammen mit den Aufzeichnungen der Videoüberwachungsanlage ausgewertet.

