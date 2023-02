﻿Dieses Haus kümmert sich um seine Bewohner – Rostocker lebt in einem Smart Home

Der Rostocker André Baselow wohnt in einem sogenannten Smart Home. Die integrierte Steuerungstechnik nimmt der Familie viele lästige Alltagsaufgaben ab, sorgt für mehr Wohnkomfort, hilft beim Energiesparen – und sogar bei der Erziehung der Kinder.

Rostock. Die Tür des Gästebadezimmers öffnet sich, das Licht geht automatisch an und es ertönt entspannte Melodie. Das und noch vieles mehr ist im Smart Home von André Baselow in Rostock möglich. Denn sein intelligentes Zuhause sorgt für Sicherheit, spart Energie und erleichtert den Alltag. „Die meisten denken bei einem Smart Home an unnötige technische Spielereien, dahinter steckt jedoch innovative Gebäudetechnik, die in verschiedenen Lebenslagen, Berufen und Gebäuden zum Einsatz kommt und die Technik im Haus intelligent miteinander verbindet“, erklärt er.