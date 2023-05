﻿„Ihr wart immer da“: Dieter Bohlen gibt „Comeback“ in Rostock

Rostock. Es ist das „größte Comeback aller Zeiten“, das die 3900 Zuschauer am Samstagabend in der ausverkauften Rostocker Stadthalle zu sehen bekommen – jedenfalls, wenn man der Vorankündigung Glauben schenkt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Star des Abends – Dieter Bohlen – ist nicht gerade für seine Bescheidenheit bekannt. Und so beginnt auch seine Show mit einem großen Auftritt. Eine Stimme aus dem Off kündigt den „Sexiest Man Alive“ und Deutschlands einzigen „Superhero“ an.

Dieter Bohlen ist am Sonnabend vor rund 4000 Besuchern in der Rostocker Stadthalle aufgetreten. © Quelle: Ove Arscholl

Begleitet von „Dieter, Dieter“-Rufen fällt schließlich der Vorhang und zum Vorschein kommt der „Poptitan“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieter Bohlen in Rostock: So ging die Show los

Los geht es mit dem Nummer-1-Hit „Atlantis is calling“. Die Stimmung im Publikum ist von Beginn an ausgelassen, viele tanzen vor ihren Sitzplätzen. Von der Bühne aus führt ein Laufsteg ins Publikum, der Musiker läuft auf und ab, macht eine gute Figur auf der Bühne, auf der er sich sichtlich wohlfühlt.

Er freue sich, dass so viele Menschen gekommen sind. Rostock sei die erste Stadt, die sofort voll gewesen sei. „Und damit meine ich nicht den Alkohol“, stellt er lachend klar.

Lesen Sie auch

Neben den „Fans der ersten Stunde“ befinden sich auch Rostocker im Publikum, die Bohlen einfach mal live sehen wollen. Stichwort Live – der 69-Jährige performt tatsächlich live. Unterstützt wird er von einer Band.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

20 Jahre nach Auflösung: Modern Talking lebt wieder auf

Das Publikum bekommt eine Auswahl seiner Nummer-1-Hits, ein breites Repertoire aus mehreren Jahrzehnten Musikkarriere. So singt Bohlen den Titel „Für dich“, den er einst für Yvonne Catterfeld komponiert hat oder „Midnight Lady“, mit dem Chris Norman erfolgreich war. Mit „My Bed is too big“ ist zudem auch ein Hit von „Blue System“ Teil der Setlist.

Dieter Bohlen ist am Sonnabend vor rund 4000 Besuchern in der Rostocker Stadthalle aufgetreten. © Quelle: Ove Arscholl

Bekannt wurde Dieter Bohlen aber vor allem als Mitglied des 80er-Jahre-Pop-Duos Modern Talking, das international insgesamt rund 120 Millionen Tonträger verkauft hat. Im Juni 2003 verkündeten Modern Talking ausgerechnet in Rostock das Ende des Duos. Nun, knapp 20 Jahre später, gibt es zwar kein Comeback von Dieter Bohlen und Thomas Anders – Modern-Talking-Fans können aber dennoch noch einmal in Erinnerungen an die erfolgreiche Zeit schwelgen.

Bohlen performt alte Hits wie „Cheri Cheri Lady“, „You’re my heart, You’re my soul“ oder „Brother Louie“. Die Stimme von Thomas Anders kann Bohlen mit seiner doch recht dünnen und hohen Stimme nicht ersetzen.

Bohlen erzählt Anekdoten aus jahrzehntelanger Musiklaufbahn

Doch an diesem Abend geht es nicht nur um Gesang. Bohlen will sein Publikum unterhalten. Und das gelingt ihm. Zwischen den einzelnen Titeln erzählt er ausgiebig Anekdoten aus seiner Karriere – witzige, skurrile und ernste Geschichten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieter Bohlen ist am Sonnabend vor rund 4000 Besuchern in der Rostocker Stadthalle aufgetreten. © Quelle: Ove Arscholl

Bohlen berichtet von Videodrehs, Sonnenbränden und dem Zeichentrick-Film „Dieter – der Film“. Und er kann es nicht lassen, gegen ehemalige Weggefährten zu sticheln.

„Deutschland sucht den Superstar“: Kleines Casting in Rostock

Einer jüngeren Generation ist der 69-Jährige allerdings vielmehr als Juror der seit 2002 produzierten Fernseh-Castingshow „DSDS“ bekannt. Der Gewinner der aktuellen Staffel, Sem Eisinger, hat krankheitsbedingt abgesagt. Auch Sänger Pietro Lombardi, der in anderen Städten dabei war, fehlt.

Dieter Bohlen ist am Sonnabend vor rund 4000 Besuchern in der Rostocker Stadthalle aufgetreten. © Quelle: Ove Arscholl

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch in Rostock gibt es ein kleines Casting, als Bohlen Fans auf die Bühne holt. „Das war gar nicht schlecht, super, toll“, lobt Bohlen Pflegehelferin Michelle und Bürokauffrau Kristina. Eine dritte Kandidatin textet auf die Melodie von „Cheri Cheri Lady“ eine schiefe Liebeserklärung an den Juror. Am Ende verlassen alle als „Gewinner“ die Bühne.

Dieter Bohlen gegenüber den Rostockern handzahm

Oft eckt der Musiker im TV mit herablassenden Sprüchen (etwa: „Deine Stimme ist eher wie eine Fischvergiftung“) an. In der aktuellen DSDS-Staffel geriet er mit Jurymitglied Katja Krasavice aneinander, die ihm eine frauenfeindliche Haltung vorwirft.

Seinen Rostocker Fans gegenüber ist Bohlen ungewohnt handzahm, sichtlich gerührt. „Es gibt so viele, die mir seit 40 Jahren treu sind. Wer hat schon solche Fans? Mit meiner Karriere ging es immer auf und ab. Aber ihr wart immer da.“

Nach zwei Stunden endet die Bohlen-Show mit dem Song „We have a dream“, den er für die Top 10 der ersten DSDS-Staffel komponiert hat und zu einer Hymne der Show geworden ist. Ein Wiedersehen im TV wird es geben. Bohlen ist auch 2024 DSDS-Juror.