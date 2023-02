﻿Dieter Bohlen gibt Konzert in Rostock: Welche Hits er spielen will und was er von Tiktok-Covern hält

Rostock. Dieter Bohlen ist der jüngeren Generation vor allem als Juror von Castingshows, wie „Deutschland sucht den Superstar“ oder „Das Supertalent“ bekannt. Ältere kennen ihn als den Blonden von Modern Talking, Sänger von Blue System sowie als Komponist bekannter Fernsehmusiken, wie „Rivalen der Rennbahn“ oder „Midnight Lady“, das – von Chris Norman gesungen – einst im Schimanski-Tatort zu hören war.

Und dann sind da noch zahlreiche Stars und Sternchen am Pop- und Schlagerhimmel, die mit Bohlens Liedern die Hitparaden stürmten. Jetzt geht der selbst ernannte Pop-Titan ein letztes Mal auf große Deutschland-Tour und macht dabei auch in Rostock Station.

Die letzte DSDS-Staffel ist angekündigt und du gehst auf Abschiedstour. Willst du in Rente gehen?

Dieter Bohlen: Nein, auf keinen Fall. Den Plan, auf Tour zu gehen, hatte ich schon lange, denn die 2019er-Tour hat unheimlich Spaß gemacht. Mittlerweile bin ich jetzt auch auf Tiktok und Instagram und werde da ständig gefragt, wann ich denn mal auf Tour gehe oder live zu erleben bin. Und dann kommt eben irgendwann die Idee.

Und wir nennen es Abschiedstour, denn ich glaube nicht, dass es 2028 oder so nochmal eine Tournee geben wird. Ich habe einfach noch viel zu viele andere Sachen auf dem Zettel, die ich machen muss und möchte.

Dieter Bohlen (r.) in der aktuellen Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ – gemeinsam mit Leony (v. l.), Katja Krasavice und Pietro Lombardi. © Quelle: Stefan Gregorowius/dpa

Was denn?

Ich habe Angebote, zum Beispiel so eine Podcast-Geschichte zu machen. Und ich laber ja wirklich gern. Und ein Podcast über mein Leben oder mit Freunden aus dem Musikbereich oder mit privaten Leuten, das könnte ich mir vorstellen.

Dann liegt mir schon seit Langem eine Anfrage für eine Fernseh-Doku vor. Und ich weiß auch noch gar nicht, wie das bei RTL alles weiter geht, darüber muss man sich dann auch noch Gedanken machen.

Und dann ist da ja auch noch die Musik. Also, es stehen ganz viele Sachen an, die ich immer aufgeschoben hatte.

Jede Menge Nummer-Eins-Hits von Bohlen live

Wie plant man denn so eine Tour? Was gibt’s zu hören?

Das kostet ganz viel Zeit. Da muss ich zwei, drei Wochen mit meiner Band die Songs einüben, neue Arrangements machen, alles programmieren, Texte lernen. Das ganze Computerzeug ist ja recht kompliziert, damit das mit dem Timing auch alles so passt. Das ist eine große Aufgabe.

Auch die Songs, die ich für andere komponiert habe, etwa „Midnight Lady“ für Chris Norman oder „Für dich“ für Yvonne Catterfeld, müssen angepasst werden, damit die zum einen so rüber kommen, wie ich sie mir mal ausgedacht hatte, zum anderen aber zu meiner Stimme passen.

Und dann muss ich mir noch überlegen, was ich den Leuten so erzähle. Bestimmt ein Drittel meiner Konzerte ist ja Gequatsche, mit dem ich die Leute zum Lachen bringen will – mit Anekdoten zu den einzelnen Songs und ihrer Zeit.

Und ich will natürlich auch den ganz Jungen zeigen, wie ich so drauf bin. Das geht in so einem Konzert viel besser als in einer Fernsehsendung, wo ja vieles kalkuliert ist. Auf Tour kann ich machen, was ich will. Die Leute sollen gute Laune haben und mit Partystimmung nach Haus gehen. Im Grunde will ich den Besuchern alles, was ich so an Nummer-Einsen hatte, angefangen mit Modern Talking, vorführen.

Wann warst du denn vor 2019 zuletzt auf Tour? War das mit Modern Talking?

In Deutschland tatsächlich ja. Dazwischen gab’s nur DSDS. Aber ich war natürlich auch viel im Ausland auf Tournee, was man hier ja gar nicht so mitbekommt. In China tanzen zum Beispiel gerade alle zu „Brother Louie“, keine Ahnung, wieso. (lacht)

Dieter Bohlen (l.) und Thomas Anders als Modern Talking während ihrer Back-For-Good-Tour 1998 in der Rostocker Stadthalle. 2003 verkündeten sie im Ostseestadion ihre erneute Trennung. Seitdem war Bohlen in Deutschland nicht mehr auf Tournee. © Quelle: Ove Arscholl

Wer wird dich als Band begleiten?

Das sind insgesamt sieben Leute. Gesang, Saxophon, Bass, Schlagzeug, Doppel-Keyboards – das sind alles megagute Live-Musiker, die auch viel Erfahrungen haben und auch super singen können. Die müssen mich da natürlich immer gut unterstützen. Das macht viel Spaß – deshalb habe ich ja mein Hobby zum Beruf gemacht.

Du hast einen Überraschungsgast angekündigt – kannst du da schon was verraten?

Na, es wird auf jeden Fall der Gewinner der aktuellen DSDS-Staffel mit dabei sein. Das weiß ich ja selbst noch nicht, wer das sein wird. Am 15. April ist das DSDS-Finale und am 16. April beginnen wir die Tournee in Berlin. Dann wird auf einigen Shows Pietro Lombardi mit dabei sein und – keine Ahnung – wer mir eben gerade so über den Weg läuft. Das kann auch von Abend zu Abend variieren. Da sind wir relativ offen.

Bohlen stellt klar: Modern Talking wird es nie wieder geben

Hast du bei der Planung dieser Tour auch zu Weggefährten aus deiner Karriere, wie Chris Norman, Bonnie Tyler oder sogar Thomas Anders Kontakt aufgenommen, damit die vielleicht mit dir auftreten?

Also, eins ist ausgeschlossen – ich kann dir definitiv sagen, dass ich mit Thomas nicht mehr auftreten werde. Wir sind da beide einer Meinung, dass wir beide lieber alleine singen. Das wird auch immer so bleiben und für kein Geld der Welt wird es so einen Auftritt geben. Er macht mit Florian Silbereisen seine Schlagermusik und ich glaube, dass da auch sein Herz für schlägt. Und ich mag eben andere Musik lieber. Und das ist auch gut so, wie es ist.

Und die anderen?

Ich habe sehr viel Feedback durch meine vielen Follower im Internet. Und die schreiben mir jetzt schon, warum ich die DSDS-Leute oder den Pietro mitnehme. Die wollen eigentlich nur mich hören. Und darum muss ich vorsichtig sein, wie viele Leute ich mitnehme.

Ich mache auf der Tour das, was die Leute wollen. Und welche Titel die wollen, kann ich mir gut überlegen, indem ich mir die Streamingzahlen und Chartplatzierungen angucke. Außerdem habe ich auf Instagram aufgerufen, mir ein paar Wunschtitel zu nennen.

Aber alle Hits, egal, für wen du sie geschrieben hast, können ins Programm kommen?

Ja, na klar. Ob das nun „We have a Dream“ ist oder „Take me tonight“ oder „Eine Nacht“ oder „Midnight Lady“ – das findet da alles statt.

Wer singt alles Bohlen-Songs? Schon Ende der 70er-Jahre begann Dieter Bohlen, Lieder zu schreiben, die unter anderem von Bernhard Brink und Bernd Clüver gesungen wurden. Der große Durchbruch gelang ihm gemeinsam mit Thomas Anders als Pop-Duo Modern Talking. Nach der Trennung nannte Bohlen sein nächstes Projekt Blue System. Er schrieb Hits für Chris Norman, Bonnie Tyler, C. C. Catch, Nino de Angelo. Auch Roland Kaiser, Matthias Reim und Peter Alexander sangen Lieder aus Bohlens Feder. In den 2000er-Jahren produzierte und komponierte Bohlen für Andrea Berg, Vanessa Mai, Yvonne Catterfeld, Fantasy und die Teilnehmer der TV-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“, beispielsweise Mark Medlock, Pietro Lombardi, Luca Hänni, Sarah Engels, Daniel Küblböck oder Beatrice Egli.

Dieter Bohlen: Streaming bringt kaum Geld ein

Du hast 25 Nummer-Eins-Hits geschrieben. Wie unterscheidet sich denn so ein Nummer-Eins-Hit heute von einem in den 1980ern?

Früher war es natürlich viel, viel schwieriger, denn es gab ja keine Computer. Da kam ein Schlagzeuger ins Studio und dann hast du erst mal zwei, drei Stunden das Schlagzeug eingestellt. Heute drückst du auf einen Knopf und kannst dir zigtausende Bassdrums aus dem Computer aussuchen. Früher haben wir wochenlang an den Titeln herumgedoktort.

Natürlich hat man früher an diesen Hits auch viel mehr Geld verdient. Heute gibt es ja fast nur noch Streams und da werden die Komponisten und Texter brutal niedrig bezahlt. Da kannst du auch bei McDonald’s arbeiten gehen und kriegst die gleiche Kohle.

Allerdings ist es heute für die Künstler leichter, überhaupt einen Song zu veröffentlichen. Den kannst du ja zu Hause aufnehmen und dann irgendwo im Internet veröffentlichen. Früher brauchtest du eine Plattenfirma und wenn es billig war, hat die Single dich dennoch 10 000 Mark gekostet. Diesen Umweg braucht man heute nicht mehr.

Das sind die 25 Nummer-Eins-Hits 1984: „You’re my Heart, you’re my Soul“, 1985: „You can win, if you want“, „Cheri Cheri Lady“, 1986: „Brother Louie“, „Atlantis is calling (SOS for Love)“ (alle Modern Talking), „Midnight Lady“ (Chris Norman), 1989: „A Cry in the Night“ (Lory Bianco), „Nur ein Lied“ (Thomas Forstner) – beide nur in Österreich – 2002: „We have a Dream“ (DSDS-Allstars), 2003: „Take me tonight“, „Free like the Wind“ (Alexander Klaws), „You drive me crazy“ (Daniel Küblböck), „Für dich“, 2004: „Du hast mein Herz gebrochen“ (Yvonne Catterfeld), 2007: „Now or never“, „You can get it“, 2008: „Summerlove“ (Mark Medlock), 2009: „Anything but Love“ (Daniel Schuhmacher), 2010: „Don’t Believe“ (Mehrzad Marashi), 2011: „Call my Name“ (Pietro Lombardi), 2012: „Don’t think about me“ (Luca Hänni), 2013: „Mein Herz“ (Beatrice Egli), 2016: „Glücksmoment“ (Prince Damien), 2019: „Cherry Lady“ (Capital Bra), 2020: „Eine Nacht“ (Ramon Roselly)

Am 6. Mai kommt ihr nach Rostock. Und hier hast du 2003 auch das Ende von Modern Talking verkündet. Was verbindest du heute mit der Stadt?

Ach, wenn man aus Norddeutschland kommt, dann freut man sich natürlich auf Rostock, man ist sich ja mental sehr ähnlich. Für mich ist der große Vorteil, dass ich von da nach der Show nach Hause fahren kann. Und außerdem stehe ich total auf Wasser, was ich bei mir zu Hause nicht so habe. Also, wenn das Wetter gut ist, werde ich bestimmt schon einen Tag eher anreisen und ein bisschen joggen gehen.

Ich freu mich total auf Rostock, das ist eine schöne Ecke. Und dass die Norddeutschen angeblich so cool sein sollen und die Süddeutschen besser feiern können, das ist völliger Schwachsinn. Also, wie die Leute da immer abgegangen sind, das ist schon toll.

Dieter Bohlen bei einem Auftritt von Modern Talking während ihrer Back-For-Good-Tour im Mai 1998 in der Rostocker Stadthalle. Am 6. Mai 2023 – genau 25 Jahre später – tritt Bohlen erneut hier auf. © Quelle: Ove Arscholl

Von den vielen Hits, die du geschrieben hast, hast du da ein Lieblingskind?

Ja, „Brother Louie“, weil das natürlich über die ganze Welt lief. Das war ja sogar in England ein Riesenhit. Davon gibt es unglaublich viele Coverversionen, ganz Tiktok ist voll damit. Die meisten Menschen sprechen mich immer auf „Brother Louie“ an.

Coverversionen von Bohlen-Hits aus Fernost oft „ein bisschen grausam“

Wenn so ein Lied gecovert wird – ist man da stolz drauf, oder wie fühlt sich das an?

Oft werden die natürlich so gecovert, dass man denkt „Oh Gott, kann ich das noch irgendwie verhindern?“ (lacht) Also, gerade, wenn man so Versionen aus Fernost hört, aus China oder Bangladesch. Aber das muss man denen natürlich überlassen, man kennt ja die Märkte dort nicht und das klingt ja vielleicht nur für unsere Ohren so ein bisschen grausam.

Aber eigentlich fühle ich mich immer gebauchpinselt, wenn Leute meine Songs aufnehmen. Manchmal finde ich es auch richtig geil, aber das ist eher selten.

Hattest du als Teenager Poster an der Wand?

Nein, keine Poster. Aber ich habe viele Platten gehabt – und meine erste war eine Beatles-Platte. Ich war damals bekennender Paul-McCartney-Fan und habe versucht, die Songs nachzuspielen. Und zum Glück ist es ja dann so, dass man dafür Gitarre lernen muss. Und dann stellt man fest, dass Paul McCartney etwa bei „Let it be“ auch Klavier spielt, also musste ich dann auch Klavier spielen lernen. Und um eine Demo aufzunehmen, muss man dann eben auch noch ein bisschen Bass und Schlagzeug üben, denn damals konnte man ja noch nicht einfach alles am Computer machen.