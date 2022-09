Vom 9. bis 11. September werden in der Kunsthalle digitale Kunstwerke des Berliner Künstlerduos Looping Lovers gezeigt. In einem abgedunkelten Raum können Besucher in eine virtuelle Welt aus Licht, Musik und Kunst eintauchen.

Rostock. Ein Kunstereignis der besonderen Art findet am Wochenende im Schaudepot der Rostocker Kunsthalle statt: Dort präsentiert das Berliner Künstlerduo Looping Lovers, bestehend aus Philipp Ries und Thomas Mayer, 48 Stunden lang in einer Art Happening seine digitalen Kunstwerke.

In einem abgedunkelten Raum können Besucher in eine virtuelle Welt aus Licht, Musik und Kunst eintauchen: Auf 13 großformatigen Bildschirmen werden in endlosen Loops – einer Art Dauerschleife – die digitalen Arbeiten des Duos gezeigt. Zu sehen sind humanoide Wesen in hyperrealen Farben, die unabhängig von physikalischen Gesetzen im digitalen Raum zu schweben scheinen, ineinander verschmelzen und die Besucher in eine Welt surrealer Ästhetik entführen. Zu sehen waren sie unter anderem bereits in New York, Paris und Rio.

Das Berliner Künstlerduo Looping Lovers bestehend aus Philipp Ries und Thomas Mayer © Quelle: Loopinglovers

NFT-Kunst und Kryptowährung

„Mit der Schau wollen wir Besucher an die sogenannte NFT-Kunst heranführen“, sagt Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann. Darunter versteht man digitale Kunst, die im Netz gehandelt wird. „Das Besondere ist, dass sie nur mit Kryptowährung gekauft werden kann und als absolut fälschungssicher gilt“, so Neumann. Mehr können Besucher Samstagabend beim Mitternachtstalk um 23 Uhr von der Greifswalder Expertin Franziska Ida Neumann erfahren.

Das 48-Stunden-Event startet am heutigen Freitag um 18 Uhr in Anwesenheit der Künstler. Im Außenbereich sind Grill und Bar geöffnet, zudem legt DJ Jan Köhler auf. Auch die Cocktailbar im Haus ist täglich von 22 Uhr bis 2 Uhr geöffnet – am Sonnabend wird der Kunsthallenchef dort persönlich die Cocktails mixen. Umrahmt wird die Schau an allen drei Tagen mit einem vielfältigen Programm, das unter anderem Foyergespräche und Artist-Talks mit den Künstlern sowie Kunsthistorikerin Maryna Streltsova vorsieht. Auch die Armin-Mueller-Stahl-Ausstellung ist täglich bis 22 Uhr geöffnet.

Seit zwei Jahren laufen Arbeiten zur Sanierung der Kunsthalle, die 2023 wieder eröffnet werden soll. Die Bauarbeiten sollen noch dieses Jahr abgeschlossen werden. Als Ersatzbau für Ausstellungen steht das Schaudepot zur Verfügung. „Es ist uns sehr gut gelungen, dort hochkarätige Ausstellungen anzubieten und uns so unser Publikum zu erhalten“, so Neumann. Mehr als 10 000 Besucher sahen bereits die Armin-Mueller-Stahl-Austellung „Alle Kunst will Musik werden“, die noch bis zum 18. September läuft. Bis zum Jahresende sind vier weitere Schauen im Schaudepot geplant. Rund 60 000 Besucher kamen vor der Corona-Pandemie pro Jahr in die Rostocker Kunsthalle. In diesem Jahr rechnet Neumann im Schaudepot mit mehr als 40 000 Besuchern. „Damit sind wir sehr zufrieden“, so Neumann.

„48H NFT LOOPS“: 9. September 18 Uhr bis 11. September 18 Uhr, Schaudepot der Rostocker Kunsthalle (Hamburger Str. 40), Eintritt: 5 Euro