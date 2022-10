﻿Spaziergang statt Spielkonsole: Rostocks Kinder jagen jetzt „Streetpoints“

In der Rostocker Innenstadt sind seit einigen Tagen immer mehr Kinder unterwegs. Und fast alle tragen ein markantes Schlüsselband, an dem eine Karte baumelt. Die Mädchen und Jungen suchen dabei nach ganz bestimmten Straßenlaternen. Was es mit diesen Jägern der versteckten Punkte auf sich hat und wie einige zu tricksen versuchen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket