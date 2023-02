﻿Disc Golf erobert Rostock: Was den neuen Trendsport so beliebt macht

Immer mehr Menschen begeistern sich für die amerikanische Trendsportart. Auch in Rostock ist sie angekommen. Doch was einfach aussieht, erfordert viel Geschick. Zwei Disc Golfer erzählen, wie der Sport funktioniert.

Rostock. Lennart Hannawald steht gut zwei Meter vor der Abwurfstelle, auf einer Wiese im Barnstorfer Wald. In der rechten Hand hält er eine Wurfscheibe, die Laien vermutlich für einen normalen Frisbee halten würden. Er testet den Winkel, in dem die Scheibe fliegen soll, nimmt Anlauf und wirft. Mit 80 bis 100 Kilometer pro Stunde fliegt die bunte Wurfscheibe durch die Luft und landet kurz vor dem Ziel. „Guter Wurf“, kommentiert Tobias Voß den Flug der Scheibe. Die beiden sind Disc Golfer. Die Sportart hat ihren Ursprung in den USA und wird seit den 1980ern auch in Deutschland gespielt.

Disc Golf ist ein Mix aus Golf und Frisbee

„Der Sport ist für alle geeignet“, sagt Lennart Hannawald. Er ist während seines Studiums in Bremerhaven durch Zufall im Park auf Disc Golf gestoßen. Seit 2020 ist er in Rostock und spielt hier regelmäßig. Alter, Geschlecht und Fitness spielen beim Disc Golf keine Rolle. „Es kommt auf die Technik an“, so Tobias Voß. Wie der Name schon verrät, wird der Sport nach ähnlichen Regeln wie Golf gespielt. Im Gegensatz zur Ballsportart brauchen die Spieler beim Disc Golf jedoch weder eine Mitgliedschaft in einem exklusiven Club noch eine teure Ausrüstung. „Für Anfänger reicht ein Starterset. Da sollte aber lieber nicht zu sehr gespart werden – das ist sonst Mist“, rät Hannawald.

Gespielt wird meist von März bis Oktober in öffentlichen Parkanlagen. In Rostock gibt es Disc-Golf-Anlagen im Barnstorfer Wald und im Kringelgrabenpark. Die Länge der einzelnen Bahnen variiert, je nach Parcours und Schwierigkeitsgrad, zwischen 40 und 250 Metern. Lennart Hannawald und Tobias Voß spielen am liebsten unter der Woche. „Da sind nicht so viele Leute unterwegs“, sagt Voß. Die wichtigste Regel beim Disc Golf lautet nämlich: „Wenn Leute irgendwo rumlaufen, die du treffen könntest – nicht werfen.“

Im Barnstorfer Wald ist ein Rostocker Disc-Golf-Parcours. Die Informationstafeln wurden vom Ultimate Frisbee-Verein „Endzonis“ angebracht. © Quelle: Martin Börner

„Beim Disc Golf geht es darum, mit möglichst wenigen Würfen, den Korb zu erreichen“, erklärt Lennart Hannawald das Ziel des Spiels. Mit einer frisbeeähnlichen Scheibe versuchen die Spieler, in einen Eisenkorb mit Metallketten zu werfen. Der Start ist ein festgelegter Abwurfpunkt, das „Tee Pad“. Der nächste Wurf erfolgt dann von dem Ort, an dem die Scheibe gelandet ist. Die Bahn ist zu Ende gespielt, wenn die Scheibe im Korb versenkt wurde. Eine Gruppe von Spielern besteht aus vier Personen. Dabei ist der Weg zum Korb nicht ganz einfach: „Hindernisse wie Bäume, Kurven oder ein Weg machen das Spiel zu einer Herausforderung“, so Hannawald.

Lennart Hannawald (29) hat einen Rucksack voll mit verschiedenen Wurfscheiben. © Quelle: Martin Börner

In seinem Rucksack sind über 15 bunte Scheiben. Die Farbe der Scheiben, ist dabei nicht nur eine Frage der Optik und des Designs, erklärt Lennart Hannawald. „Gerade im Herbst besteht die Gefahr, dass du deine Scheiben im Laub nicht wiederfindest.“ Deshalb schreiben die beiden immer ihren Namen und ihre Telefonnummer auf die Innenseite. „Erst gestern hat mich jemand angerufen, der eine meiner Scheiben gefunden hat. Sowas ist natürlich cool.“

Die Disc-Golf-Szene in Rostock wächst

Weil die Disc-Golf-Szene in Rostock immer weiter wächst, haben die beiden vor Kurzem die „Barni Bois“ gegründet. Auf ihrem gleichnamigen Instagram-Account teilen die beiden Männer Tipps für die Bahnen im Barnstorfer Wald und stellen verschiedene Scheiben vor. Je nach Wurfweite, gewünschter Geschwindigkeit oder Flugkurve gibt es unterschiedliche Scheiben: Die „Mid-Range-Scheibe“, zum Annähern an den Korb und für Distanzen zwischen 40 und 60 Metern, den „Driver“ für weitere Würfe ab 60 Metern und den „Putter“ für den finalen Wurf.