Die Kultband spielte am Donnerstabend vor mehr als 600 Besuchern im „Moya“ in Rostock. Obwohl von der Original-Besetzung nur noch Gitarrist Aron Strobel dabei ist, sorgte der Auftritt bei Fans für Gänsehaut-Momente und Partystimmung.

Rostock. Es wurde eine Zeitreise: Die Band Münchener Freiheit war am Donnerstagabend im Rostocker Moya zu Gast. Und über 600 Besucher kamen, um die Band zu feiern. Es wurde in Rostock ein Abend voller Nostalgie – für alle Beteiligten. Die Münchener Freiheit ist, man kann es so sagen, eine Legende. Die Band hatte sich in den achtziger Jahren als erfolgreiche Hitmaschine erwiesen, daraus schöpft sie bis zum heutigen Tag.