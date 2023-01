﻿Felix Jaehn macht Urlaub mit Mama: DJ aus MV teilt private Bilder

„All You Need Is Love“- Beatles-Musical zurück in Rostock: Das erwartet die Fans

Vom Star-Club zum Weltruhm: Vor 60 Jahren ist das erste offizielle Album der Beatles erschienen. Noch heute zieht die Erfolgsband viele Fans – auch in MV – in ihren Bann. Pünktlich zum Albumjubiläum kommt das Musical „All You Need Is Love“ zurück in die Rostocker Stadthalle. Was die Fans erwartet