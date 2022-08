﻿DJ Sven Väth „total begeistert“ vom „Sand am Meer“-Festival in Warnemünde

Rund 4500 Besucher feierten mit Techno-DJ Sven Väth und weiteren Künstlern beim „Sand am Meer“-Festival in Warnemünde. Ob der internationale Techno-DJ noch einmal wiederkommt? Die Chancen stehen gut.

Warnemünde. Schon von Weitem wummern die Bässe über den Strand: Wer sich dem Gelände unterhalb des Warnemünder Teepotts nähert, erblickt eine Bühne, vor der bunt gekleidete junge Menschen teilweise mit Glitzer im Gesicht, rhythmisch zu angesagten Techno-Beats zucken. Rund 4500 Besucher feierten beim „Sand am Meer“-Festival in Warnemünde am Sonnabend fünf DJs der Technoszene – darunter den Rostocker DJ Paulette, den Leipziger DJ Matthias Tanzmann sowie Jan Oberländer und Joachim Pastor. Höhepunkt war der Auftritt von Headliner Sven Väth – der Hesse gilt inzwischen als einer der populärsten Vertreter des Techno-Genres.