﻿Weltraumbahnhof Rostock-Laage: Was die Deutsche Raumfahrt-Agentur am Flughafen plant

Rostock/Laage. Dass von MV aus Flüge in den Weltraum möglich sind – das hatte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) bereits 2020 in einer Studie nachgewiesen. Nun werden die Pläne für einen „Weltraumbahnhof“ im Nordosten konkreter: Der neue Eigentümer des Flughafens Rostock-Laage, die Zeitfracht-Gruppe, und das DLR haben am Mittwoch eine langjährige Kooperation vereinbart.

Ein Punkt: Die DLR-Forscher wollen am Beispiel Laage erforschen, wie Weltraum-Starts und -Landungen mit dem „normalen“ Flugverkehr in Einklang zu bringen sind, wie Lufträume künftig organisiert werden. „Wir haben mit der Machbarkeitsstudie im Auftrag des Landes den Grundstein für die Entwicklung zum Spaceport gelegt. Das Potenzial für einen deutschen Weltraumbahnhof ist definitiv gegeben“, sagt Andreas Schütz, Sprecher des DLR. Die Forschungseinrichtung der Bundesregierung wolle Modelle für die Nutzung entwickeln, Geschäftspartner mit dem Flughafen zusammenbringen.

Das Satellitenbild zeigt die Ostseeküste von Fehmarn über Rügen bis zum Oderhaff. Empfangen wurde das Bild vom Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Neustrelitz. © Quelle: DLR

Deutschlands Tor ins All?

Eine mögliche Nutzung: Unternehmen wie „Virgin Orbit“ arbeiten daran, Raketen von Flugzeugen aus in großer Höhe zu starten. Auch kleine Raumfähren, wie der einst geplante „Dream Chaser“, könnten in Laage landen. „Wir werden als Nächstes beginnen, gemeinsam Forschungsaktivitäten und Entwicklungsprojekte mit dem DLR zu identifizieren und zu starten. Damit treiben wir ab sofort die Entwicklung des Flughafens in Richtung Spaceport beschleunigt voran“, so Maren Wolters, Mitglied des Zeitfracht-Vorstandes. „Als Spaceport würde der Flughafen Rostock-Laage der zentraleuropäische Zugang zum All.“

Das DLR will in Laage unter anderem sein Projekt „SpaceTrack“ weiterentwickeln. Dabei geht es darum, klare Regeln und technische Steuersysteme für Luft- und Raumfahrt zu entwickeln – um die Lufträume gemeinsam sicher nutzen zu können. Die Experten in Köln gehen davon aus, dass auch in Deutschland der Bedarf an Transportkapazitäten und eigenen Start-Möglichkeiten ins All rapide wachsen wird.

Die Raumfahrt soll – neben Passagierflügen, der Pilotenausbildung und dem geplanten Luftfracht-Drehkreuz – ein weiteres Standbein für den einst kommunalen Flughafen werden. Laage sei ideal für Weltraum-Projekte: Der Airport, der auch von der Luftwaffe genutzt wird, sei rund um die Uhr geöffnet, habe keine Nachtflug-Beschränkungen. Für den Start und die Landung von Raumfahrzeugen sei die Lage an der Ostsee und im vergleichsweise dünn besiedelten Nordosten nahezu perfekt.