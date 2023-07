Interview

Guter Sex auch in langen Beziehungen: Rostocker Therapeutin gibt Tipps

Sex ist vielen Menschen wichtig, aber kaum jemand spricht darüber – nicht mal mit dem eigenen Partner. Warum das so ist und was es für ein erfülltes Sexleben vor allem braucht, berichtet Maika Drews im OZ-Interview. Sie ist Sexualtherapeutin in Rostock.